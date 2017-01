LG onthult de G6 op 26 februari

Mobile

LG Electronics heeft diverse media een uitnodiging gestuurd voor de onthulling van zijn nieuwe grote smartphone, de G6. Het apparaat wordt op 26 februari in Barcelona onthuld, een dag voordat het Mobile World Congress afgetrapt wordt.

Veel details heeft de uitnodiging, die onder meer naar de site ZDNet ging, niet. Er is vuurwerk boven een meer te zien en de slogan “See More, Play More”. Tegelijkertijd bevat de uitnodiging wel een mooie hint naar de smartphone: hij is gemaakt met een verhouding van 18:9, net als het scherm van de smartphone.

Er zijn de afgelopen weken druppelsgewijs details naar buiten gebracht over de G6. Belangrijk is onder meer dat scherm, waarmee LG hoopt zijn smartphone van de concurrentie te kunnen onderscheiden. Het grote 5,7-inch display van de G6 krijgt die extra grote beeldverhouding van 18:9, waarmee het toestel breder is dan normaal.

Dat brede display maakt het volgens LG mogelijk om twee apps naast elkaar te draaien, en vergroot daarmee de productiviteit. Het display heeft een QHD-resolutie van 1.440 bij 2.880 pixels en is voorzien van een extra responsieve aanraaktechnologie.

Opmerkelijk genoeg weten we ook al dat het toestel niet modulair wordt, zoals zijn voorganger, de LG G5 (recensie). Bij dat toestel was het mogelijk om de onderkant te verwijderen en te vervangen door een module, waaronder een betere camera en een high-end audiochip. Dat bleek vooral een gimmick, die ook nog niet goed werkte.

De LG G6 zou volgens Zuid-Koreaanse media verder voorzien worden van draadloos opladen, en een waterdichte behuizing. Op 26 februari volgt de onthulling, vermoedelijk vrij snel daarna de release.