Zyxel introduceert XGS4600 Series managed switches

Networking

Zyxel Communications heeft een nieuwe serie managed switches gepresenteerd, het gaat om de Zyxel XGS4600 Series. Deze nieuwe serie is de opvolger en een upgrade van de reeds bestaande XGS4500 series. De nieuwe serie biedt vooral meer mogelijkheden voor veeleisende netwerken, zo zijn er nu op deze switches niet twee maar vier 10-gigabit-poorten aanwezig en zijn deze switches opnieuw stackable maar nu met maximaal vier units in plaats van twee.

Zyxel is erin geslaagd om zijn nieuwe series managed switches ook echt te voorzien van nieuwe features waar bedrijven wat aan hebben. Voornamelijk de vraag naar meer snelheid in sommige netwerken wordt goed ingevuld met extra 10 Gigabit-poorten. Zeker nu de WiFi-netwerken ook alsmaar sneller worden is het van belang dat dit internetverkeer ook zo snel mogelijk wordt afgehandeld. Een uplink via een 10 Gigabit-poort biedt dan wel wat voordelen.

Verder is in de wat grotere organisaties zoals hotels, scholen en de wat grotere kantoren, steeds meer vraag naar stackable switches waarmee het aantal poorten flink kan worden uitgebreid. Deze nieuwe XGS4600 series kan in totaal vier managed switches combineren waardoor er 112 poorten beschikbaar komen, terwijl de management interface wordt gecombineerd, zodat je niet vier switches hoeft te beheren, maar dit gewoon gezien wordt als één switch.

Natuurlijk bieden de switches ook ondersteuning voor ipv6 wat toch al enige tijd wel een vereiste moet zijn bij switches. Ook heeft Zyxel gedacht aan redundantie in de stroomtoevoer door de switches te voorzien van twee voedingen, als de primaire stroomvoorziening uitvalt kan de switch verder draaien op de backup voorziening.

De Zyxel XGS4600-32 en XGS4600-32F zijn beide 28-poorts GbE L3 Managed switches met een 4 SFP+ Uplink. De eerste variant bestaat uit 24 x GbE RJ-45 poorten. De andere variant heeft 24 x GbE SFP-ingangen aan de achterkant van de switch.