Zuckerberg onthult overnamestrategie van Facebook

Facebook heeft genoeg ervaring met grote overnames. Het bedrijf kocht bijvoorbeeld WhatsApp voor 19 miljard dollar, legde 1 miljard dollar neer voor Instagram en 3 miljard dollar voor Oculus VR. Tijdens het proces van ZeniMax Media tegen Oculus en Facebook, onthulde CEO Mark Zuckerberg iets van de strategie die zijn bedrijf hanteert bij overnames. De basis: eerst een relatie opbouwen met je doel en vervolgens snel toeslaan.

Vooral het opbouwen van een relatie over de lange termijn met bedrijven die Facebook wellicht wil overnemen is van belang. Zuckberberg vertelde dat hij jarenlang werkte met de oprichters van bedrijven als WhatsApp en Instagram, zodat “er op het moment dat we de overname wilden starten, dat snel kon. Daarom denk ik ook dat veel van die aankopen bij ons slaagden en de concurrentie er niet in wist te slagen.”

Mark Zuckerberg probeert zijn ‘doelwit’ er dan ook altijd van te overtuigen dat er een gemeenschappelijke visie is. Om die reden denkt Zuckerberg ook dat sommige overnames vrij eenvoudig wisten te slagen en ook goedkoper waren dan verwacht. Een van die overnames waar Facebook minder dan de vraagprijs voor betaalde, is bijvoorbeeld die van Oculus. Die startup stond voor 4 miljard dollar te koop, maar Facebook betaalde slechts 3 miljard dollar.

Dat komt volgens Zuckerberg “niet omdat we veel geld bieden, hoewel we natuurlijk wel een eerlijke prijs voor het bedrijf bieden, die hoger ligt dan wat zij zelf denken op te kunnen brengen als ze alles zelfstandig proberen te realiseren. Maar het is wel van groot belang dat ze echt het gevoel hebben dat de overname hen helpt bij het realiseren van hun visie.”

Mocht dat niet lukken, schrikt Zuckerberg er niet voor terug om de bedrijven angst aan te jagen. Hij benadrukt dan dat de overlevingskansen van de bedrijven groter zijn als ze zich bij Facebook voegen. “Dat vind ik minder fijn, maar ik denk dat als je iemand moet overtuigen van een overname, is het ook van belang om uit te leggen hoe moeilijk ze het gaan krijgen om alles op te bouwen als ze zonder ons verder gaan.”

Zuckberberg deed deze uitspraken afgelopen dinsdag tijdens een proces van ZeniMax Media tegen Oculus en Facebook. Dat bedrijf is van mening dat Oculus misbruik maakt van zijn software en dus geld moet gaan betalen. Zuckerberg was aanwezig om te getuigen van de “eerlijke manier van handelen” van Oculus.