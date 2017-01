AOC presenteert curved 35 inch QHD-gamingmonitor

Hardware

AOC heeft een nieuwe gamingmonitor gepresenteerd waar veel gamers en mogelijk ook eSport-professionals toch even door zullen zijn afgeleid. Het is namelijk een 35 inch ultrawide curved monitor met een QHD-resolutie van 3440 x 1440 pixels en een hoge verversingssnelheid van 100Hz.

Ook als niet gamer zal je je ongetwijfeld aangetrokken voelen tot dit scherm als je de mogelijkheid hebt om deze in het echt te bekijken. AOC heeft met deze AOC AGON AG352UCG op papier een goed product afgeleverd, er zitten een aantal zeer populaire features gecombineerd in één monitor. De formaten gaan de laatste tijd alleen maar omhoog en dan doet een monitor van 35 inch het bij voorbaat al goed. UltraWide-monitoren lijken ook alleen maar populairder te worden, zo ook curved schermen, want wat in de huiskamer niet werkt, werkt op je bureau juist wel als je er met je neus bovenop zit. Je wordt dan echt het scherm ingetrokken. Tot slot maakt een QHD-resolutie en de 100Hz-verversingssnelheid het wensenlijstje over het algemeen wel af.

Voor iemand die niet van gamen houdt maar deze monitor wel ziet zitten, zal wellicht balen dat het geen 4K-paneel is, de reden daarvan is dat de monitor op gamers is gericht 100Hz op een 4K-monitor lijkt nog niet mogelijk of in elk geval erg kostbaar te zijn. Ook wordt er nog niet zoveel gegamed op 4K omdat je daarvoor echt flink wat rekenkracht nodig hebt.

De monitor beschikt over een zogenaamd VA-paneel en beschikt over NIDIA G-Sync-technologie om de beelden zo vloeiend mogelijk op het paneel te toveren. De technologie moet tearing en schokken tegengaan.

We hadden al vermeld dat het gaat om een UltraWide-monitor, de beeldverhouding is daardoor 21:9. De curve die erin zit zorgt ervoor dat de gamebeleving nog net wat groter wordt. Deze monitor komt in maart beschikbaar op de Nederlandse en Belgische markt, de adviesprijs bedraagt 899 euro.