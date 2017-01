EIZO introduceert twee zakelijke frameloze monitoren

Hardware

EIZO heeft vandaag aan Techzine laten weten dat het twee nieuwe zakelijke monitoren heeft geïntroduceerd die op elke werkplek niet zouden misstaan. Het mooie aan de monitoren van EIZO is dat ze vrijwel geen bezel meer hebben, er zit geen rand meer rond het scherm, die is zo dun gemaakt dat hij vrijwel onzichtbaar is.

EIZO presenteert dus twee monitoren, voor de volledigheid gaat het om de FlexScan EV2456 van 24,1 inch en de FlexScan EV2451 van 23,8 inch. Beide monitoren zijn echte zakelijke monitoren voor de gemiddelde kantooromgeving. De monitoren beschikken over een nieuwe ergonomische voet zodat de monitoren op alle mogelijke manier zijn te draaien.

Als we de specificaties van de monitoren erop na slaan dan zien we dat de EIZO FlexScan EV2456 de betere van de twee modellen is. EIZO bij deze monitor gekozen voor kwalitatief hoogwaardig scherm met een IPS-paneel dat onder andere ondersteuning voor 10bit-kleuren biedt, zodat er meer dan een miljard verschillende kleuren kunnen worden weergegeven. Er is ondersteuning voor 100% SRGB, de contrastratio ligt op 1000:1 en de helderheid op 350cd/m2. De schermresolutie is 1920 x 1200 pixels en de aspectratio komt daarmee op 16:10. De adviesprijs van deze monitor is 578 euro.

De EIZO FlexScan EV2451 beschikt over een 8bit-scherm dat slechts 16,7 miljoen kleuren kan weergeven. Dit scherm beschikt dan ook over een LCD-LED paneel en de schermresolutie is een Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels. De contrastratio ligt met 1000:1 wel gelijk maar de helderheid komt niet verder dan 250cd/m2. De adviesprijs van deze monitor is 395 euro.

Beide monitoren beschikken overigens over een flink arsenaal aan aansluitingen en een USB-Hub met twee USB 3.0-poorten.