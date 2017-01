Samsung voorziet Galaxy S6-serie van Android 7 Nougat

Mobile

Samsung heeft bekendgemaakt dat de gehele Galaxy S6-serie in de eerste helft van 2017 een upgrade gaat krijgen naar Android 7 Nougat. Daarnaast zullen ook de Galaxy Note 5, Galaxy A3 en Galaxy A5-smartphones een upgrade krijgen. Tot slot zal Samsung ook twee tablets voorzien van de nieuwste Android-versie, de Galaxy Tab A en Galaxy Tab S2.

Samsung heeft een ongeveer een half jaar de tijd nodig gehad om de upgrade naar Android Nougat te ontwikkelen voor zijn smartphones en dat betekent dat het bedrijf nu is begonnen met het updaten van zijn huidige vlaggenschip, de Galaxy S7 en Galaxy S7 Edge (review).

Daarna zal het ook de beurt zijn aan andere Samsung-toestellen, vooralsnog gaat het alleen om toestellen uit 2015 en 2016, de toestellen die ouder zijn moeten of nog even geduld hebben tot de tweede helft van dit jaar of zullen geen update meer krijgen, die kans bestaat natuurlijk ook.

In de eerste helft van 2017 krijgen de Galaxy S6, Galaxy S6 Edge (review), Galaxy S6 Edge+ (review), Note 5, Galaxy a3 en A8 in elk geval een update, evenals de Galaxy Tab A en S2. Deze moeten allemaal voor 1 juni een update ontvangen, daarna zal het afwachten zijn of Samsung meer toestellen gaat updaten.