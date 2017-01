Epson presenteert maar liefst vier nieuwe zakelijke projectorseries

Hardware

Epson heeft aan Techzine laten weten dat het met vier nieuwe projectorseries komt, allemaal voor de zakelijke markt en het onderwijs. Met deze projectoren, ook wel beamers genoemd, kunnen bedrijven hun presentatie groot weergeven.

De nieuwe projectoren die Epson heeft gepresenteerd komen uit de EB-600, EB-1400, EB-1700 en EB-2000-series. Daarmee gaat het om projectoren met uiteenlopende specificaties die voor elk zakelijk doeleinde op maat zijn gemaakt. De prijzen van de projectoren lopen dan ook uiteen van 800 euro tot ruim 3000 euro.

Epson EB-600

Epson heeft in deze vier series tientallen nieuwe projecten beschikbaar die allemaal begin dit jaar op de markt moeten komen. Zo is de EB-600-serie echt geschikt voor het onderwijs, dit zijn projectoren die vast aan het plafond kunnen hangen en ook echt intensief gebruikt kunnen worden, verder kunnen ze ook op een extreem korte afstand projecteren. Het maximale schermformaat is 100 inch, omgerekend zo’n 2,5 meter doorsnee, waarbij het beeld wordt geprojecteerd in een Full HD-resolutie. De levensduur van de lamp in deze serie is zo’n 10.000 uur. Verder beschikken de projectoren over WiFi en een bijbehorende iProjection-app voor Android en iOS. Prijzen lopen uiteen van 1410 euro tot 2850 euro exclusief BTW.

Epson EB-1400

Deze serie is echt gericht op de zakelijke markt, met onder meer WiFi, Skype for Business, zodat een vergadering op verschillende locaties ook goed zichtbaar is voor alle partijen. Verder is het ook mogelijk om met deze projectoren een splitscreen te projecteren zodat aan de ene kant bijvoorbeeld een conferentie kan worden geprojecteerd en aan de andere kant een whiteboard of powerpoint-presentatie. Het grote voordeel van een projector in dit geval is dat het beeld tot maximaal 100 inch kan worden geprojecteerd, wat een stuk groter is dan een televisiepaneel.

In deze serie zijn projecteren verkrijgbaar vanaf 2939 euro exclusief BTW.

Epson EB-1700 en EB-2000 series

Tot slot zijn de EB-1700 en EB-2000 series ook projectoren voor de zakelijke markt. Deze zijn nog verder op te schalen tot maximaal 300 inch, omgerekend zo’n 7,5 meter doorsnee in combinatie met een Full HD-resolutie. Ook deze lampen gaan zo’n 10.000 uur mee. Verder beschikken de projectoren over WiFi en een dubbele HDMI-aansluiting. De projectoren in EB-1700 series zijn verkrijgbaar vanaf 809 euro tot 1509 euro exclusief BTW. In de EB-2000 series vanaf 799 euro tot 2079 euro.