DuckDuckGo bereikt mijlpaal van 10 miljard zoekopdrachten

Services

Zoekmachine DuckDuckGo, die zichzelf positioneert als een privacyvriendelijk alternatief voor onder meer Google en Bing, heeft een grote mijlpaal bereikt. Sinds de zoekmachine in 2010 is opgericht, zijn er 10 miljard zoekopdrachten verwerkt. Daarnaast viert de site vandaag nog een mijlpaal, namelijk die van 14 miljoen opdrachten op één dag.

DuckDuckGo is opgericht als alternatief voor andere zoekmachines, die actief de gegevens van hun bezoekers verzamelen. De stellige belofte op de site is dat “je persoonlijke gegevens” niet opgeslagen worden en dat je niet “achtervolgd wordt met advertenties”.

Steeds meer mensen lijken gezien de mijlpaal van 10 miljard zoekopdrachten – waarvan vorig jaar alleen al 4 miljard – zich daar bewust van te worden. In het bericht waarin DuckDuckGo de mijlpaal meldt, schrijft het dat uit onderzoek van Pew Research blijkt dat “veertig procent van de mensen van mening is dat een zoekmachine geen informatie over hun gegevens zou moeten opslaan”.

Precies dat zal DuckDuckGo geholpen hebben die mijlpaal van de 10 miljard zoekopdrachten te verwerken. Tegelijk is het niets vergeleken met een concurrent als Google, dat per jaar maar liefst 1,2 biljoen opdrachten verwerkt. Het aantal verwerkte opdrachten van DuckDuckGo in zijn totale bestaan komt daar nog niet eens bij in de buurt. Er is dus nog een lange weg te gaan, alvorens de zoekmachine echt een vuist kan maken in het bredere landschap.

Overigens verdient DuckDuckGo wel geld met het weergeven van advertenties. Die worden gebaseerd op de woorden in de zoekopdracht. Concurrenten als Google en Bing doen hetzelfde, maar gebruiken ook de vorige zoekopdrachten van hun gebruikers. Die gegevens worden ook nog eens doorverkocht, precies wat DuckDuckGo niet doet.