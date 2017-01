Lichte kwartaalwinst IBM ondanks dalende omzet

Business

Voor het negentiende kwartaal op rij is de omzet van IBM gedaald. Tegelijk is de winst wel licht gestegen, dankzij de transitie die het bedrijf maakt richting zakelijke dienstverlening. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal een omzet van 20,4 miljard euro en een winst van zo’n 4,23 miljard euro.

Sinds een paar jaar ziet IBM zijn omzet in de traditioneel sterke hardwareafdelingen langzaam afkalven en dat probeert het bedrijf onder CEO Ginni Rometty te compenseren met een transitie richting onder meer zakelijke dienstverlening. Die transitie verloopt tot nu toe beter dan het bedrijf had verwacht.

Over het hele jaar meldt IBM tegenover onder meer de Wall Street Journal een nettowinst van 12,23 miljard euro. Dat is een lichte daling ten opzichte van een jaar eerder. Verder bedroeg de omzet over heel 2016 75,15 miljard euro, ook een lichte daling, maar meer dan de 74,96 miljard euro die analisten verwacht hadden.

Het gaat dus ondanks dalende omzet wel goed met IBM. Het bedrijf stelt dat de omzet uit “strategische zaken”, waaronder de cloud en analyses met 11 procent gegroeid is afgelopen jaar. Daarmee maken dat soort zaken nu voor 41 procent deel uit van de totale omzet van het bedrijf. Uit de infrastructurele diensten en cloudplatformen die IBM aanbiedt, haalde het bedrijf een omzet van 8,75 miljard euro – een groei van 1,7 procent. Verkopen uit cognitieve oplossingen, waaronder software, groeiden met 1,4 procent naar 4,98 miljard dollar. De omzet uit hardware en software voor besturingssystemen bedroeg afgelopen kwartaal 2,35 miljard euro.

CFO Martin Schroeter benadrukte tijdens de presentatie van de cijfers dat de jaarlijkse omzet uit de nieuwe bedrijfstakken van IBM veel sneller groeit dan oorspronkelijk verwacht werd. Afgelopen kwartaal groeiden die zaken met 14 procent, en dus heeft Schroeter “een goed gevoel over 2017, dat we sterker in gaan dan hoe we 2016 ingingen.”