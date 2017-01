LinkedIn lanceert nieuwe ontwerp

Business

Afgezien van een preview afgelopen september, was er lang weinig te melden rond het nieuwe ontwerp van LinkedIn. Maar nu heeft het sociale netwerk voor de zakelijke wereld eindelijk zijn nieuwe desktopsite onthuld. Die blijkt er een stuk meer uit te zien als een mobiele app en heeft een eenvoudigere look gekregen. Daar komen ook nog een aantal interessante en handige nieuwe functies bij.

Een veelgehoord commentaar op de oude site was dat het er wat rommelig uit zag. Er gebeurde teveel en daar heeft Microsoft, dat sinds juni eigenaar is van de site, naar geluisterd. De navigatie op de site is nu teruggebracht naar zeven kerngebieden: ‘Home’, ‘Mijn netwerk’, ‘Vacatures’, ‘Berichten’, ‘Meldingen’, ‘Zoeken’ en ‘Ik’. Daardoor moet het navigeren een stuk makkelijker worden.

Twee andere grote veranderingen betreffen de aanpak van privéberichten en hoe het publieke berichten weergeeft. De privéberichten zijn altijd al belangrijk onderdeel geweest van hoe het publiek LinkedIn gebruikt en het bedrijf wil het gebruik daarvan nog meer stimuleren. Het is nu al vanaf het thuisscherm mogelijk om te chatten en dus hoeven gebruikers niet naar een aparte pagina te surfen om dat te doen. Ook introduceert LinkedIn zijn eigen chathulp, die suggesties geven voor gespreksonderwerpen.

De voorpagina, waar zoals eerst ook publieke berichten van andere mensen te vinden zijn, wordt nu ook anders ingedeeld. Met behulp van nieuwe algoritmes wordt de weergegeven content iets meer toegespitst op de individuele gebruiker. Het moet dan overigens niet alleen om berichten van andere mensen gaan, maar ook om advertenties – waar LinkedIn meer mee hoopt te verdienen in de toekomst – en nieuws dat door LinkedIn zelf geschreven wordt.

De gedachte is dat gebruikers door deze nieuwe aanpak langer op de site blijven. Want waar LinkedIn langzaam richting de 500 miljoen gebruikers wereldwijd gaat, blijven die gemiddeld genomen niet al te lang op de site hangen. Met de toevoeging van nieuws dat relevant is voor het werkende leven van gebruikers, wil LinkedIn zijn voorpagina relevanter en urgenter maken.

Ook op het gebied van de betaalde dienst Premium zijn er een aantal veranderingen te zien. Waar gebruikers die en vast bedrag per maand neerlegden eerst toegang hadden tot een aantal extra zoekmogelijkheden, zijn dat soort functies afgeschaft. Daar werd volgens LinkedIn niet genoeg gebruik van gemaakt.

“We wilden met het nieuwe ontwerp een meer geconcentreerde ervaring maken,” aldus Amy Parnell, leidinggevende bij de afdeling gebruikservaring, tegenover TechCrunch. “Er waren een aantal functies die niet veel gebruikt werden en we wilden de ervaring wat meer opruimen en geconcentreerder maken. Dus we moesten keuzes maken wat betreft investeringen in bepaalde functies. Dan is het niet logisch om te blijven investeren in bijvoorbeeld die zoekfuncties.”