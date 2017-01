Veeam realiseert 28 procent groeit en een omzet van 607 miljoen dollar

Business

Veeam Software heeft het afgelopen jaar een groei weten te realiseren van maar liefst 28 procent, de omzet kwam in 2016 uit op 607,4 miljoen dollar. In Nederland was de groei met 21 procent iets kleiner, maar nog steeds indrukkwekkend. Veeam heeft in Nederland 7980 klanten.

Veeam Software levert enterprise-software waarmee je in de basis je cloudomgevingen kan backuppen en restoren, maar hieruit is ook het Veeam Availability Platform ontstaan, waarmee je ervoor kan zorgen dat je cloudomgeving altijd bereikbaar of in geval van storing direct kan worden uitgerold in een ander datacenter of via een andere bekende grote cloudaanbieder. De software van Veeam is geschikt voor je eigen datacenter maar ook voor de vele cloudaanbieders.

Veeam levert eigenlijk een backup as a service-oplossing die overweg kan met Windows- en Linux-machines, waardoor eigenlijk vrijwel alle servers gebruik kunnen maken van de Veeam-oplossing. Daarnaast is het bedrijf partner van een aantal grote cloudaanbieders en hardwarefabrikanten. Denk bijvoorbeeld aan Microsoft, Cisco, HP en Dell EMC.

Met de software van Veeam is het mogelijk om bij storingen binnen 15 minuten alle applicaties en data automatisch te restoren op een externe locatie, zodat de dienstverlening kan worden voortgezet.

De software van Veeam wordt steeds populairder en dat resulteert dan ook in groei, het bedrijf is het afgelopen jaar 28 procent gegroeid en heeft de omzet weten op te krikken tot 607 miljoen dollar.