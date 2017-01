Tesla-auto’s worden veilig geacht door Amerikaanse overheid

Consumer

Tesla hoeft geen auto’s van de weg te halen in de Verenigde Staten. Sinds er in juli 2016 een dodelijk ongeval plaatsvond met een van de zelfrijdende auto’s, doet de Amerikaanse overheid onderzoek naar de veiligheid ervan en nu concludeert men dat het noodlottige ongeval enkel aan de chauffeur te wijten valt.

Een van de belangrijkste conclusies van het rapport, opgesteld door de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), stelt zelfs dat het aantal ongelukken sinds de introductie van de AutoPilot-functie gedaald is. CEO Elon Musk deelde het volgende citaat op Twitter: “De data laat zien dat er 40 procent minder ongelukken zijn met Tesla-voertuigen sinds de introductie van Autosteer.”

Tijdens de presentatie van het rapport benadrukte de Amerikaanse minister van transport, Anthony Foxx, dat het van groot belang is dat chauffeurs die beschikken over een auto met zelfrijdende functies, het rijden nog serieus nemen. Het is hun verantwoordelijkheid om de grenzen van het systeem te begrijpen.

Het ongeval dat in juli plaatsvond, waarbij de chauffeur om het leven kwam, was volgens het onderzoek dan ook vooral te wijten aan de chauffeur zelf. Die had twee minuten voordat het ongeluk plaatsvond de zelfrijfunctie ingesteld en was vervolgens een Harry Potter-film gaan kijken.

Dat terwijl expliciet in de instructies staat dat bestuurders hun handen altijd aan het stuur moeten houden en ze de weg in de gaten moeten blijven houden. Toen het ongeluk plaatsvond, was het licht erg fel en reed er een witte vrachtwagen voor de auto. Die vrachtwagen viel daardoor weg tegen de omgeving en was voor de camera’s van de Tesla niet te zien.

Om dit soort ongelukken in de toekomst te voorkomen, is Tesla druk bezig met nieuwe updates. In september was er daarom een update die onverantwoorde omgang met de zelfrijfunctie tegen moet gaan. Handen moeten nu bijvoorbeeld altijd aan het stuur blijven. Daarnaast worden alle nieuwe Tesla-modellen standaard uitgerust met extra hardware, waaronder nieuwe sensoren, die de voertuigen minder afhankelijk maken van de camera’s.