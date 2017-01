Synology introduceert nieuwe RackStations RS18017xs+ en RS4017xs+

Networking

Synology heeft een aantal nieuwe NAS-servers gepresenteerd die uitermate geschikt zijn voor gebruik in een datacenter of bij grote kantoren in het lokale serverrack. De rackstations van Synology worden namelijk geleverd in een 2u- of 3u-serverbehuizing, waardoor deze makkelijk zijn te gebruiken in serverracks.

De modellen die Synology vandaag presenteert zijn de Synology RackStation RS18017xs+ en de Synology RackStation RS4017xs+, daarnaast komen er ook direct twee uitbreidingsmodules beschikbaar voor deze NAS-servers, de RX2417sas en de RS1217sas.

Synology RS18017xs+

De RS18017xs beschikt over 12 bays om 3,5 of 2,5 SAS/SATA-schijven in te stoppen, hiermee kan een grote hoeveelheid opslagcapaciteit worden gecreëerd in verschillende RAID-configuraties, mochten de 12 schijven niet voldoende zijn dan kunnen er nog uitbreidingsunits worden aangesloten om het aantal schijven uit te breiden met maximaal 96 stuks. De totale opslagcapaciteit kan dus echt enorm worden met deze RackStations.

De RS18017xs+ beschikt over een Intel Xeon D-1531 processor met zes rekenkernen en een kloksnelheid van 2,2 GHz en 16GB aan werkgeheugen, verder zijn er standaard 2 10GbE-poorten en vier gigabit-poorten aanwezig met de optie voor link-aggregation. Ook kan het aantal GbE-poorten nog worden uitgebreid met een optionele 10GbE NIC-kaart met nog eens vier poorten.

Synology RS4017xs+

Met de Synology RackStation RS40017XS+ heeft Synology nog een zwaarder model in huis, hierin kunnen niet 12 maar 24 schijven, de processor is ook iets krachtiger, deze beschikt over maar liefst 8 rekenkernen. tegelijk zien we dat dit model wel over minder werkgeheugen (8GB) en is deze minder uitbreidbaar dan het vorige model. Door middel van uitbreidingsslots kan worden geüpgraded naar maximaal 40 harde schijven. Wat dat betreft is het een merkwaardig verschil in configuratie en duidelijk iets om rekening mee te houden.