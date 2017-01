Apple klaagt Qualcomm aan voor 1 miljard dollar

Business

Apple heeft het bedrijf Qualcomm voor de rechter gesleept en eist 1 miljard dollar aan schadevergoeding. Apple stelt dat Qualcomm te hoge royalties heeft gevraagd en zijn monopolie op de markt van smartphonechips misbruikt heeft.

Qualcomm is wereldwijd de grootste fabrikant van smartphonechips en ligt wereldwijd onder vuur van diverse autoriteiten. De rechtszaak die Apple afgelopen vrijdag in San Diego aanspande, is volgens persbureau Bloomberg de eerste waarbij een grote klant van Qualcomm het bedrijf voor de rechter sleept.

In een reactie laat Qualcomm weten dat “de aanklacht van Apple geen fundament heeft. Apple heeft bewust onze afspraken en onderhandelingen verkeerd weergegeven, evenals de omvang en waarde van de technologie die wij uitgevonden en middels ons licentieprogramma gedeeld hebben met alle fabrikanten van mobiele apparaten.”

Apple stelt zelf juist dat “Qualcomm zijn dominantie probeert te versterken middels uitsluiting van bepaalde bedrijven en excessief hoge royalties. Ondanks dat het slechts een van meer dan een dozijn bedrijven is die bijgedragen hebben aan standaarden voor mobiele telefoons, houdt Qualcomm eraan vast om vijf keer zo hoge royalties te vragen van Apple dan alle andere patenthouders samen doen.”

Niet alleen wil Apple een miljard dollar terug krijgen, ook stelt het dat enkele van de patenten van Qualcomm niet meer geldig zouden moeten zijn. Mochten de patenten blijven bestaan, vraagt Apple van de rechter om de kosten significant te verlagen.

Een deel van het probleem is dat Apple in Zuid-Korea heeft meegewerkt aan een overheidsonderzoek naar Qualcomm. Dat zou tegen een contract van de twee bedrijven in gaan. Om die reden zou Qualcomm volgens Apple een bedrag van 1 miljard dollar, dat nog teruggegeven zou worden over eerder gemaakte licentiekosten, vasthouden.