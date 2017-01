Google: Alle toekomstige Chromebooks ondersteunen Android-apps

Apps & Software

Google heeft bevestigd dat alle toekomstige Chromebooks Android-apps gaan ondersteunen. Daarmee wordt het besturingssysteem in één klap net zo omvangrijk als bijvoorbeeld Windows en macOS. Overigens gaan niet alleen toekomstige modellen Android-apps ondersteunen, ook veel oude Chromebooks krijgen die mogelijkheid.

De afgelopen tijd werkte het installeren van Android-apps al op drie apparaten, namelijk de Asus Chromebook Flip, de Acer Chromebook R11/C738T en de Google Chromebook Pixel uit 2015. Sinds mei vorig jaar werkt Google al aan de mogelijkheid om dit ook voor andere Chromebooks mogelijk te maken.

Zodoende blijkt uit de aankondiging van Google dat niet alleen alle toekomstige modellen het installeren van Android-apps mogelijk maken, maar ook reeds op de markt gebrachte varianten. Op de pagina van Google waar de lijst te vinden is, schrijft het: “Alle Chromebooks die in 2017 gelanceerd worden, en alle onderstaande Chromebooks, zullen in de toekomst kunnen werken met Android-apps.”

Voor het installeren van de apps worden geen speciale eisen gesteld aan de betreffende Chromebooks. Zo is het niet nodig om een aanraakscherm te hebben en beschikken gebruikers over alle mogelijkheden van de apps. Wanneer de optie naar voorgaande modellen komt is overigens niet bekend.

Chrome OS is het cloud-based besturingssysteem van Google, dat voorheen bovenal werkte met extensies van browser Chrome. Met de nieuwe mogelijkheid, om ook Android-apps te installeren, worden de mogelijkheden van de Chromebooks ineens veel groter. De grote vraag is natuurlijk of Google er hiermee in gaat slagen de Chromebooks ook veel populairder te maken.