Google begint met testen installatieloze Android Instant Apps

Apps & Software

Google heeft samen met een aantal partners de eerste test opgezet van de installatieloze Android Instant Apps. Dat zijn Android-apps die niet op een smartphone of tablet geïnstalleerd hoeven te worden maar die worden gestreamed naar het apparaat van de gebruiker. Google werkt samen met een aantal partners om deze test te kunnen doen, hieronder vallen BuzzFeed, Periscope, Viki en Wish.

Google is begonnen met het testen van Android Instant Apps. De partners van Google hebben allemaal apps ontwikkeld die geschikt zijn voor Android’s Instant Apps waardoor de app-content op een smartphone kan worden gestreamed, zonder dat de gebruiker de app hoeft te installeren. Als de test is geslaagd zal Google overgaan tot de volgende stap, namelijk het vrijgegeven van de SDK waarmee alle ontwikkelaars Instant Apps kunnen gaan ontwikkelen.

Het grootste probleem van de mobiele apps is dat bedrijven en uitgevers veel geld moeten uitgeven om gebruikers te overtuigen de app te installeren, daarnaast worden app vervolgens maar sporadisch gebruikt. Door gebruik te maken van Instant Apps, kunnen webpagina’s eenvoudig worden geopend in een Instant App, waardoor de mobiele ervaring van de gebruiker een stuk beter is. Wel zijn de Instant Apps qua functionaliteit wat beperkter dan een volledige app, maar waarschijnlijk is dat op te lossen door gebruikers over te halen alsnog de volledige Android-app te installeren.

Volgens Google is de interesse in Instant Apps groot, duizenden ontwikkelaars zouden al kenbaar hebben gemaakt bij de techgigant om Instant Apps te willen ondersteunen. Daarvoor moeten de ontwikkelaars hun apps straks gaan opdelen, zodat Google kleine gedeeltes eruit kan streamen naar de eindgebruiker. Een Instant App is dus als het ware een onderdeel van de bestaande Android-app.

Google presenteerde de Instant Apps al medio vorig jaar, maar het heeft even geduurd voordat de feature ook beschikbaar is gekomen, nu dus pas in een eerste test. Later dit jaar moeten de Instant Apps breed beschikbaar komen. Google ziet vooral mogelijkheden voor apps, zoals parkeerautomaten en andere apps die je maar kortstondig gebruikt. De apps wordt dan alleen in de cache van het toestel opgeslagen en niet definitief geïnstalleerd. De Instant-apps werken overigens vanaf Android 4.1 Jelly Bean dus op vrijwel alle Android-toestellen wordt deze feature straks ondersteund.