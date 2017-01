Opnieuw problemen verholpen in nieuwe MacBook Pro met software-update

Hardware

Apple heeft opnieuw een update uitgebracht die problemen met de nieuwe MacBook Pro met TouchBar moet oplossen. Deze keer gaat het niet om een oplossing voor de accuproblemen maar voor een probleem met de GPU. Daarnaast heeft het ook de nodige andere bugs opgelost in macOS Sierra. Gebruikers van de nieuwe MacBook Pro wordt aangeraden de update zo snel mogelijk te installeren.

Apple heeft weer een update beschikbaar gemaakt voor macOS Sierra, deze update brengt geen nieuwe features met zich mee maar lost wel de nodige problemen op, voornamelijk met de nieuwste MacBook Pro met Touch Bar. Zo zou dit model problemen geven tijdens het rederen met Adobe Premiere Pro, na het installeren van deze update moeten die problemen zijn opgelost. Wel lezen in de update verder dat het probleem met het schakelen tussen de interne GPU en de discrete GPU is opgelost, daar komen mogelijk ook de problemen in Premiere Pro vandaan.

Apple heeft weinig geluk met zijn nieuwe MacBook Pro, kort na de lancering was er veel commentaar op het ontbreken van poorten, de nieuwe MacBook Pro’s beschikken alleen nog over USB Type-C poorten, waardoor vrijwel alle gebruikers dongles moeten komen om hun randapparatuur aan te sluiten. Daarna bleek al snel dat de MacBook Pro last heeft van accuproblemen en nu is er ook een update uitgebracht voor GPU-problemen.

Alles wijst er wel op dat de nieuwe MacBook Pro ervoor heeft gezorgd dat er weer Macs worden verkocht, wel zou Apple ook de andere hardwareproducten wel weer van een update mogen voorzien; de iMac, Mac Mini, Mac Pro en MacBook Air-modellen zijn ook allemaal al enigszins gedateerd.