Mozilla gaat in Firefox waarschuwen bij onbeveiligde websites

Apps & Software

Mozilla heeft bekendgemaakt dat het vanaf Firefox 51 een waarschuwing gaat toevoegen aan de browser als men een onveilige website bezoekt die voorzien is van een formulier waar mogelijk persoonlijke gegevens worden ingevuld, zoals bijvoorbeeld een loginformulier. Daarmee maakt ook Mozilla zich nu sterk voor beveiligde SSL-verbindingen op websites middels https.

Google was de eerste die in de Chrome-browser begon met het toevoegen van het label veilig of onveilig als een gebruiker een bepaalde website bezoekt. Google heeft uitgevers zelfs een betere ranking in de zoekmachine in het vooruitzicht gesteld als men gebruikt maakt van een beveiligde https-verbinding.

Het duurde dan ook niet lang voordat andere browserontwikkelaars dit voorbeeld volgen. Mozilla heeft bekendgemaakt dat het vanaf Firefox 51 een label onveilig gaat toevoegen aan websites die gebruik maken van een onbeveiligde http-verbinding, waarop formulieren aanwezig zijn om in te loggen of andere persoonlijke gegevens dienen te worden ingevuld.

Mozilla is ook een van de donateurs die zich achter Let’s Encrypt heeft geschaard, waarmee website-eigenaren gratis een SSL-certificaat kunnen toepassen op hun websites. Een beveiligde verbinding voor elke website is de nieuwe standaard en uitgevers die daarin niet meegaan worden daar simpelweg op afgestraft.