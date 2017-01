SAP tekent 1300 nieuwe klanten voor cloudplatform S/4HANA

Business

SAP heeft het afgelopen jaar het aantal klanten weten te verdubbelen voor zijn nieuwe cloudplatform S/4HANA. In totaal bedient het bedrijf nu meer dan 5400 klanten met zijn cloudplatform en daarvan zijn er 1300 bijgekomen in het afgelopen kwartaal.

SAP is het grootste softwarebedrijf van Europa en maakt op basis van een aantal standaardpakketten software op maat voor allerlei verschillende bedrijven. Sinds enige tijd beschikt het ook over een cloudplatform en dat is erg populair.

Zo weet het Duitse bedrijf steeds meer klanten aan zich te binden, afgelopen kwartaal kwamen onder andere Nike en Ameco erbij. Volgens SAP is ongeveer 30 procent van de klanten die overstappen op S/4HANA ook een nieuwe klant voor SAP, waarmee het succes van het cloudplatform meteen bewezen is.

De omzet uit cloudabonnementen en ondersteuning is binnen SAP Business Network dan ook met 19 procent gegroeid in 2016, terwijl 2,5 miljoen verbonden bedrijven in totaal voor 885 miljard dollar aan goederen verhandelden.

De totale omzet uit cloud en software groeide met zeven procent, en is goed voor 2,99 miljard euro. SAP ziet voldoende reden om zijn cloudbusiness verder uit te breiden en zal ook met nieuwe clouddiensten gaan komen. Het bedrijf heeft ook besloten om de doelstelling voor 2020 aan te passen, het bedrijf wil dan 8 tot 8,5 miljard euro aan omzet uit cloudabonnementen en ondersteuning halen. Dat was eerst 7,5 tot 8 miljard euro.