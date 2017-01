Toshiba presenteert dunne Portégé X20W-D laptop

Hardware

Toshiba heeft een nieuwe zakelijke laptop gepresenteerd, de Portégé X20W-D, volgens het bedrijf de dunste en lichtste zakelijke 2-in-1-laptop ter wereld. We hebben de uitspraak niet gecontroleerd, maar het is inderdaad een dun model.

Toshiba heeft zich enige tijd geleden teruggetrokken van de consumenten laptopmarkt, maar op de zakelijke markt is het bedrijf nog wel actief. Het aantal modellen dat jaarlijks verschijnt is niet enorm, maar het Japanse bedrijf is nog wel actief. De nieuwe Portégé X20W-D is een dunne 2-in-1-laptop vanwege de aanwezigheid van een 360-graden scharnier, waardoor het scherm omgedraaid kan tot aan de onderkant van de laptop en hierdoor verandert in een tablet. Met een 12,5 inch scherm dat voorzien is van een touchscreen moet dit prima werken.

Aan de binnenkant heeft Toshiba gekozen voor een Intel processor uit de zevende Intel Core-generatie, het gaat om een U-model, wat betekent dat de processor vooral heel energiezuinig is maar niet zo krachtig. De accucapaciteit van dit model moet minimaal 16 uur zijn en door nieuwe technologie is na een half uur opladen weer vier uur werktijd aanwezig in de accu.

Het ontwerp is traditioneel zakelijk met veel zwart, maar zoals vermeld is de laptop erg dun, 15,4mm om precies te zijn. Hierdoor heeft Toshiba waarschijnlijk besloten om wat extra veiligheid in te bakken voor het scherm en daarom is het scherm voorzien van Corning Gorilla Glass 4, waardoor het scherm nog steviger is en minder snel kan barsten.

Toshiba heeft voor de zakelijke klant ook de nodige beveiligingsfeatures geïntegreerd, zo is deze laptop voorzien van een vingerafdrukscanner en infraroodcamera voor gezichtsherkenning. Hierdoor ondersteunt de laptop ook Windows Hello en Intel Authenticate, verder is de Trusted Platform Module 2.0 aanwezig voor nog betere encryptie.

De nieuwe laptop moet in februari verkrijgbaar zijn in Nederland en België.