BlackBerry lanceert Mercury-smartphone op 25 februari

BlackBerry en TCL presenteerden tijdens de CES de nieuwe Mercury smartphone. Er werden toen geen specificaties onthuld, maar wel het uiterlijk van de smartphone. Die heeft, zoals fans van BlackBerry gewend zijn, een fysiek toetsenbord. Nu hebben de twee bedrijven bekend gemaakt op 25 februari te komen met de complete onthulling van de smartphone.

De nieuwe smartphone die onder het BlackBerry-label wordt uitgebracht, wordt geheel geproduceerd door TCL. Dat bedrijf ging enige tijd geleden een samenwerking aan met BlackBerry, waarbij het liet weten snel te komen met nieuwe smartphones. Van die samenwerking is de Mercury­­ een resultaat.

Wat de specificaties betreft, is er nog niets definitief onthuld over de Android-smartphone. Volgens onder meer CNet krijgt het apparaat een 4,6-inch scherm, met een resolutie van 1620×1080 pixels. Dat scherm zou draaiende gehouden worden door een Qualcomm Snapdragon 625 processor met 3GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagcapaciteit.

Het leek gedaan te zijn met BlackBerry toen TCL, het Chinese bedrijf achter de Alcatel-telefoons de licentie oppikte om nieuwe toestellen onder het merk uit te brengen. De eerste resultaten daarvan waren de weinig indrukwekkende DTEK 50 en DTEK 60. Sindsdien schijnen de twee bedrijven ontwerpen die BlackBerry nog op de plank had liggen gebruikt te hebben, om typische BlackBerry-smartphones op de markt te brengen.

Officieel heeft BlackBerry overigens niet bijgedragen aan het ontwerpen van de smartphone. Wel leverde het een flinke bijdrage op het gebied van veiligheid, waar het de afgelopen jaren flink in geïnvesteerd heeft. Het wil de zakelijke markt veroveren met beveiligingsoplossingen voor Android, die zouden moeten kunnen tippen aan de beveiliging van Apple’s iOS en Samsungs Knox.

Hoeveel de Mercury gaat kosten is niet bekend. Het is ook nog niet zeker of en wanneer deze naar de Nederlandse markt komt.