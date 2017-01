Chrome OS komt ook naar tablets

Apps & Software

Met de beslissing van Google om Android-apps beschikbaar te maken in Chrome OS en op Chromebooks is het tijd voor de volgende stap. Chrome OS maakt nu de overstap naar tablets. De bevestiging volgt vlak na de onthulling van vier nieuwe 2-in-1 modellen, die met stylus geleverd worden.

Google lichtte tegenover The Verge toe dat de 2-in-1 modellen een eerste stap vormen. De bedoeling is om van Chrome OS zo snel mogelijk meer uiteenlopende apparaten te produceren. Dit vertelde directeur Rajen Sheth, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van Chrome-producten voor de onderwijsmarkt.

“De Chromebook wordt veelzijdiger en dynamischer dan alleen een laptop. Er komen veel meer fantastische apparaten op de markt de komende tijd. We hebben veel moeite gestoken in de touchinterface en maken daardoor een fantastische ervaring op de Chromebook mogelijk. Je zult ook zien dat we dat blijven doen. En daarmee komt er voor fabrikanten de mogelijkheid om voor andere vormen te kiezen. Je mag alles, van 2-tot-1 modellen tot tablets met ChromeOS verwachten.”

Het bericht is weinig verrassend, gezien de recente aankondiging van Google, dat het Android-apps naar de Chromebook brengt. Die aankondiging vormde al een eerste hint naar de te nemen stap. Daarnaast heeft Google nog vier nieuwe 2-in-1 modellen onthuld die tussen februari en april op de markt gebracht moeten worden.

Het gaat om nieuwe modellen van de fabrikanten Asus, Acer, Dell en Lenovo. De Acer Chromebook Spin 11 en Asus Chromebook C213 zijn allebei apparaten die een aanraakscherm krijgen, en waarbij een stylus wordt meegeleverd. De twee zijn vooral bedoeld voor studenten, en hebben onder meer een camera aan boord.

Dan is er nog een apparaat van Dell, dat de Chromebook 11 Convertible op de markt brengt. Dat is een 2-in-1 apparaat met een 11-inch aanraakscherm en Intel Celeron-processor. Meer is niet bekend over dit specifieke apparaat. Tot slot komt ook Lenovo met een eigen Chromebook, namelijk de N23. Dat apparaat krijgt een 11,6-inch scherm en een RM-chip.