Windows 10 krijgt met Creators Update nieuw beveiligingscentrum

Apps & Software

Microsoft heeft besloten om in de Windows 10 Creators Update een nieuw beveiligingscentrum te stoppen. Dit nieuwe beveiligingscentrum is momenteel al te bekijken in de laatste Windows Insider build op de fast ring. Echt nieuwe features lijkt het beveiligingscentrum niet te bevatten, het lijkt meer vooral een visuele aanpassing om de beveiliging binnen Windows 10 overzichtelijker te maken. Daarnaast komt Microsoft waarschijnlijk tegemoet aan de kritiek van de beveiligingsbedrijven, om mogelijke antitrustklachten te ontwijken.

Met de introductie van Windows 10 heeft Microsoft weer een aantal trucjes uitgehaald om de concurrentie dwars te zitten, zo werd bij het upgraden op alle computers de Microsoft Edge-browser als standaard ingesteld en werden antiviruspakketten uitschakeld en werd Windows Defender de standaard. Microsoft heeft verschillende concurrenten behoorlijk dwars gezeten met de introductie van Windows 10, binnen de beveiligingswereld is hier voornamelijk veel onvrede over, voornamelijk omdat Microsoft er alles aan lijkt te doen deze bedrijven dwars te zitten en Windows Defender een groter marktaandeel te bezorgen.

Zo maken alle beveiligingsbedrijven gebruik van licenties op hun pakketten en die verlopen meestal na een jaar en moeten dan verlengd worden. Vaak tonen de software-oplossingen dan popups met de mededeling dat de licentie verlengt moet worden, Microsoft heeft deze popups geblokkeerd zodat de gebruiker die niet te zien krijgt en zodra een licentie drie dagen is verlopen wordt het aanwezige beveiligingspakket uitgeschakeld en vervangen door Windows Defender. Uiteraard tot onvrede van de beveiligingsbedrijven, inmiddels heeft Eugene Kaspersky de nodige antitrustklachten ingediend, wij verwachten dat Microsoft met dit nieuwe centrum tegemoet komt aan die klachten om eventuele sancties te voorkomen.

De vraag is nog wel of de beveiligingsbedrijven nu beter geïnformeerd worden en ze meer tijd krijgen van de techgigant uit Redmond om hun producten geschikt te maken voor nieuwe Windows 10-versies, want dat was nog een ander probleem.

Voor de eindgebruiker moet het in elk geval overzichtelijker worden om te zien hoe zijn pc is beveiligd en wat er recent voor incidenten zijn geweest. Ook kunnen de Firewall en App & Browser control worden geconfigureerd.