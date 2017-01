Chinees bedrijf wil geheugenchipfabriek bouwen voor 30 miljard dollar

Business

Het Chinese bedrijf Tsinghua Unigroup dat eigendom is van de Tsinghua Universiteit heeft plannen gepresenteerd voor de bouw van een gigantische geheugenchipfabriek, in de fabriek moet straks NAND en DRAM geproduceerd kunnen worden. Wat opmerkelijk is aan de plannen is dat het bedrijf 30 miljard dollar wil uitrekken voor de fabriek, ongeveer zes keer zoveel budget als de gemiddelde chipfabriek.

De Chinezen lijken hun plannen te hebben bijgesteld, nadat eerder werd geprobeerd om tot twee keer toe een chipfabrikant over te nemen, lijken ze nu gewoon zelf een chipfabriek te gaan opzetten. Tsinghua probeerde eerder al Micron Technology en Aixtron over te nemen, maar tot twee keer toe werd dit door de Verenigde Staten geblokkeerd. Aangezien overnames niet lukken gaan de Chinezen nu zelf proberen om NAND en DRAM te produceren, hiervoor moet wel eerst een fabriek worden gebruikt en daarvoor is een gigantische berg geld beschikbaar. Tsinghua wil maar liefst 30 miljard dollar uittrekken voor de bouw van de fabriek, dat is ongeveer zes keer zoveel als bestaande chipfabrikanten doen.

Als Tsinghua zijn plan doorzet zal het waarschijnlijk marktleider moeten worden qua aantallen om die investering terug te verdienen, mogelijk gaat het bedrijf de NAND en DRAM tegen zeer scherpe tarieven in de markt zetten. Op dit moment is het nog te vroeg om hier conclusies over te trekken, want het bouwen van een dergelijke fabriek neemt ook nog de nodige tijd in beslag. NAND is echter wel populairder dan ooit, want het wordt tegenwoordig eigenlijk in alle mobiele apparaten gebruikt; smartphones, tablets, laptops en wearables, maar ook in de zakelijke markt zien we de SSD’s snel terrein winnen.

Internationaal is wel de vraag ontstaan of China zo’n grote investering wel kan dragen. Veel bedrijven werken namelijk met staatsteun en dat is niet goed voor de staatsschuld van China, waar veel verlieslijdende enterprisebedrijven op teren. Het is een gigantisch risico om voor 30 miljard dollar een chipfabriek uit de grond te stampen die ook winst moet gaan maken. Dat de Chinezen zelf geheugenchips willen produceren is op zich niet vreemd, maar dat kan ook met 5 miljard dollar.