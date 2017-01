Cisco neemt AppDynamics over voor 3,7 miljard dollar

Business

Cisco gaat het Amerikaanse softwarebedrijf AppDynamics overnemen voor 3,7 miljard dollar. Cisco is een traditioneel netwerkbedrijf maar wil het bedrijf gaan verbreden en daarbij hoort ook software-ontwikkeling. AppDynamics wilde eigenlijk dit jaar een beursgang maken, maar daar heeft Cisco nu een stokje voor gestoken.

AppDynamics heeft op dit moment zo’n 2000 betalende klanten voor zijn application management software, waaronder bedrijven als de Kraft, NASDAQ, Nike en Cisco zelf. De overname moet in april van dit jaar al zijn afgerond, AppDynamics zal dan verder gaan als softwaredivisie onder de Internet of Things groep van Cisco. Daar valt ook Jasper onder, een cloudbedrijf dat IoT-apparaten voorziet van een verbinding met de cloud.

Naast het traditionele netwerk wat Cisco al kan leveren in alle soorten en maten, wil het bedrijf ook een grote rol gaan spelen in de Internet of Things en hoe applicaties worden gebruikt en beheerd. Vooral in dat laatste stukje speelt AppDynamics een grote rol, het bedrijf heeft de technologie in huis om daarin de nodige diensten te leveren. Daarnaast is Cisco heel blij met de werknemers van AppDynamics want daar zit enorm veel talent tussen, al is het nog niet helemaal duidelijk of alle werknemers aan blijven na de overname. De CEO van AppDynamics blijft in elk geval leiding geven aan de nieuw te vormen divisie.