Apple breidt zaak tegen Qualcomm uit naar China

Apple heeft zijn zaak tegen chipfabrikant Qualcomm uitgebreid naar China. Daar heeft Apple via een Chinese dochteronderneming twee verschillende zaken gelanceerd. Het probeert op die manier niet alleen een schadevergoeding te krijgen van Qualcomm, maar ook om gunstigere voorwaarden af te dwingen.

Dit meldt persbureau Reuters op basis van een persbericht van de Chinese patentenrechtbank. Er zijn twee zaken aangespannen in China, waarvan de eerste draait om een mogelijke overtreding van de antimonopoliewetgeving in China. Daarvoor wil Apple 1 miljard yuan, ofwel 135 miljoen euro, aan schadevergoeding krijgen.

De tweede zaak van Apple tegen Qualcomm in China draait erom dat het bedrijf zijn mobiele patenten niet breed en goedkoop genoeg beschikbaar heeft gemaakt. Apple vraagt de rechtbank een nieuwe overeenkomst op te stellen tussen de twee ondernemingen.

In een reactie laat Qualcomm in monde van bestuurslid Don Rosenberg weten de zaak met vertrouwen tegemoet te zien. Het heeft de precieze aanklacht nog niet kunnen inzien, maar de persberichten wel kunnen lezen. “Deze zaken van Apple’s Chinese dochterbedrijf zijn onderdeel van Apple’s pogingen om minder geld te hoeven betalen voor de technologie van Qualcomm. Apple kreeg voorwaarden aangeboden die overeenkomen met de voorwaarden die geaccepteerd zijn door meer dan honderd Chinese bedrijven en weigerde ze zelfs te overwegen.”

Apple laat tegenover CNet weten dat de opmerkingen die het afgelopen maandag maakte blijven staan. Toen maakte Apple bekend Qualcomm voor 1 miljard dollar aan te klagen in de Verenigde Staten, ook rond misbruik van zijn monopoliepositie op de markt. Apple stelde toen in een statement dat “Qualcomm zijn dominantie probeert te versterken middels uitsluiting van bepaalde bedrijven en excessief hoge royalties.”

Het is niet de enige zaak die tegen Qualcomm loopt. Het bedrijf is de grootste leverancier van chips voor smartphones en heeft patent op enkele essentiële standaarden voor mobiele communicatie. Daaruit haalt het grote delen van zijn winst en vraagt het dan ook hoge royalties. Steeds meer bedrijven kunnen zich daar niet in vinden en spannen zaken aan tegen Qualcomm.

Twee jaar geleden kostte dat Qualcomm al eens een miljard dollar in China, waarmee het destijds een groot onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik op de markt afkocht. In een Zuid-Koreaanse zaak kreeg Qualcomm afgelopen december een boete van 850 miljoen dollar.