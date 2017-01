Voormalig Android-topman gaat VR-divisie Facebook leiden

Business

Mark Zuckerberg heeft bekendgemaakt dat Hugo Barra, voormalig topman bij Xiaomi en Google’s Android-divisie, de overstap naar Facebook maakt. Barra onthulde zelf een paar dagen geleden al terug te zullen keren naar Silicon Valley en blijkt nu de leiding te krijgen over alle virtual reality-teams van Facebook.

De aankondiging werd door Zuckerberg zelf gemaakt op Facebook en toont een foto van hemzelf met een virtuele Barra. Vermoedelijk is het beeld gemaakt met een van de apps van Oculus. Op dit moment bevindt Barra zich nog in China, maar een dezer maanden verhuist hij terug naar de Verenigde Staten, om op het hoofdkantoor van Facebook aan de slag te gaan.

“Ik ben blij dat Hugo Barra zich bij Facebook voegt, om leiding te geven aan al onze virtual reality werkzaamheden, waaronder ons Oculus-team,” schrijft Zuckerberg. “Hugo deelt mijn overtuiging dat virtual en augmented reality het volgende grote computerplatform vormen. Ze zullen ons helpen compleet nieuwe dingen te ervaren en creatiever dan ooit te zijn. Hugo gaat ons helpen die toekomst te realiseren en ik kijk ernaar uit hem in ons team te verwelkomen.”

Barra plaatste al een reactie en laat weten zich over een paar maanden bij het team van Facebook te voegen. “Ik kan niet wachten om aan die toekomst te komen bouwen en me binnen een paar maanden bij het team te voegen. Het is voor mij altijd een droom geweest aan virtual reality te werken, zelfs toen het nog science fiction was.”

Met het inhuren van Barra, vult Facebook het gat dat afgelopen december in zijn virtual reality-divisie werd geslagen. Toen besloot voormalig Oculus CEO, Brendan Iribe, bij het bedrijf te vertrekken.