Fujitsu ScanSnap-documentscanners meer dan vier miljoen keer verkocht

Hardware

Wereldwijd zijn er nu meer dan vier miljoen exemplaren van de Fujitsu ScanSnap-serie verkocht. Het is een nieuwe mijlpaal voor de documentscanners, die een steeds grotere afzetmarkt lijken te krijgen. Dit komt ook mede door de integratie van belangrijke diensten, zoals diverse clouddiensten, in de producten.

De documentscanners worden gemaakt door dochteronderneming PFU van Fujitsu. Dat bedrijf levert wereldwijd hardware voor computers en randapparatuur, die het vooral voor de zakelijke markt produceert. Met zijn documentscanners is het wereldwijd marktleider en dat succes heeft tot deze mijlpaal geleid.

PFU stemt zijn producten af op de zakelijke markt. Zo wordt er gekeken naar cloudverbindingen, mobiliteit en de mogelijkheid om elk document te scannen. De integratie van vooral de cloud is van belang voor PFU, want daartoe lanceerde het recent al de gratis dienst ScanSnap Cloud. Gebruikers van de iX100 en iX500 documentscanners kunnen daarmee hun ingescande papieren direct laten opsturen naar de populairste clouddiensten.

“ScanSnap is een oplossing om thuis productief te zijn – gemakkelijk te installeren en bedienen, maar met geweldige mogelijkheden. En we voegen continu nieuwe features toe”, zegt Mike Nelson, vicepresident van Fujitsu’s dochterbedrijf PFU (EMEA) Limited. “We hebben nu al vier miljoen exemplaren verkocht. Met de ScanSnap Cloud bieden we gebruikers van onze draadloze modellen, iX100 en iX500, nog meer productiviteit. Met deze nieuwe feature trekken we ongetwijfeld nieuwe gebruikers aan tot de ScanSnap-community.”