HTC bevestigt dat voorlopig niemand over Snapdragon 835 kan beschikken

Chialin Chang, een topman bij HTC, heeft tegen de website Tbreak bevestigd dat geen enkele fabrikant binnenkort een smartphone zal uitbrengen met Qualcomms nieuwe high-end Snapdragon 835-chip. Op het Mobile World Congress dat einde volgende maand wordt gehouden zullen weliswaar nieuwe smartphones worden gepresenteerd, maar die moeten het stellen met een Snapdragon 821.

Chang laat verder weten dat HTC uiteindelijk wel als een van de eerste een smartphone zal uitbrengen met de Snapdragon 835-chip, dat zal alleen later dit jaar zijn, ruim na het Mobile World Congress. Chang bevestigd hiermee nog niet het gerucht, dat Samsung ervoor heeft gezorgd dat het als enige over de Snapdragon 835 kan beschikken tot de Galaxy S8 in de winkels ligt, maar het heeft er wel veel weg van.

Chang laat weten dat HTC de komende maanden met de HTC U Ultra een smartphone op de markt heeft die beschikt over de snelst beschikbare smartphone-chip, zodra de Snapdragon 835 beschikbaar is, zal HTC een nieuw vlaggenschip uitbrengen. Andere fabrikanten hebben de keuze om dezelfde strategie te hanteren of hun vlaggenschip voor 2017 uit te stellen tot de chip wel beschikbaar is, wat betekent dat die toestellen waarschijnlijk pas in april of mei verschijnen.

Wat we tot op heden weten is dat BlackBerry, Huawei, LG en Nokia wel met nieuwe toestellen gaan komen, Microsoft en Samsung komen later met hun nieuwe mobiele toestellen. Waarbij Samsung dus mogelijk een dubieuze rol speelt. Het zou natuurlijk kunnen dat Samsung problemen heeft om de Snapdragon 835 te produceren, maar hierover is tot op heden niets bekendgemaakt.