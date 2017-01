Amazon Cloud Directory gaat concurrentie aan met Microsoft Active Directroy

Security

Amazon heeft een ineuwe dienst gelanceerd binnen Amazon Web Services, het gaat om Amazon Cloud Directory, een nieuwe dienst waarmee bedrijven eenvoudig hun gebruikersdatabases kunnen bijhouden en rechten kunnen toekennen om toegang te krijgen tot bepaalde informatie en diensten of juist geen toegang te krijgen. Amazon gaat hiermee de directe concurrentie aan met Active Directory en dan voornamelijk met Azure Active Directory.

Amazon laat in een blog weten dat veel van zijn klanten gebruik maakt van Active Directory of een andere LDAP-gebaseerde dienst om toegang tot georganiseerde data mogelijk te maken, maar ook voor het registreren van apparaten, cursussen, netwerkconfiguraties, en nog vele andere mogelijkheden.

Volgens Amazon is er een grote behoefte binnen bedrijven om verschillende relaties die een persoon heeft met een bedrijf te kunnen koppelen, zonder dat daar aparte directories voor aan te hoeven maken. De meeste software staat niet toe dat een gebruiker in één directory meerdere relaties heeft met het bedrijf. Met Amazon Cloud Directory wil het dat probleem oplossen. Daarbij is het dus wel mogelijk om meerdere relaties te hebben met objecten waardoor je rechtenset net even iets uitgebreider kan zijn en je wel toegang krijgt tot bepaalde systemen.

Voor de eindgebruiker is er geen verschil, het verschil is meer voor de systeembeheerder, die zijn werk eenvoudiger, sneller en efficiënter moet kunnen doen.

Met Amazon Cloud Directory kunnen grote hoeveelheden data en relaties tot objecten eenvoudig worden opgeslagen. Dit gebeurd kostenbesparend en kan toegepast worden binnen allerlei verschillende soorten cloud en mobiele applicaties. Cloud Directory wordt op dit moment al gebruikt door twee andere AWS-diensten, namelijk Amazon Cognito en AWS Organisations. Cloud Directory is ontworpen om snel, schaalbaar, altijd beschikbaar en veilig te zijn. De data wordt dan ook versleuteld opgeslagen en verstuurd.

Voor het bedrijf zit er verder geen onderhoud aan deze dienst, het is geen managed service, dus het beheer, patchen en updaten gebeurd volledig door Amazon. Het enige wat het bedrijf zelf moet doen is zijn directories inrichten.