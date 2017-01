Intel verwacht grote verandering in architectuur door Optane

Hardware

Intel heeft de eerste Optane geheugenmodules verscheept voor testdoeleinden. Op dit moment is de Optane-technologie alleen nog verkrijgbaar voor opslagdoeleinden, vanaf volgend jaar moeten de Optane-geheugenmodules ook verkrijgbaar zijn. Optane is een nieuw type geheugen dat tegelijk geschikt is als zowel werkgeheugen als opslaggeheugen.

Optane is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen Intel en Micron, de bedrijven hebben samen het nieuwe geheugen ontwikkeld dat gebaseerd is op 3X Xpoint, het gaat om zogenaamd nonvolatile memory, wat betekent dat de data ook bewaard blijft als de stroom volledig is afgekoppeld van het geheugen. Hierdoor is het geheugen ook geschikt als opslaggeheugen en niet alleen als werkgeheugen. Een module moet straks in beide kunnen voorzien.

Het grote verschil tussen Optane en andere opslagtechnologieën zoals bijvoorbeeld NAND is dat Optane-geheugen niet wordt aangesloten op een SATA-aansluiting of de nieuwe M.2-slots op het moederbord, maar direct wordt geprikt in de DIMM-sloten op het moederbord, waar normaliter het werkgeheugen wordt geplaatst. De Optane DIMMS passen in een DDR4-slot en moeten volgend jaar beschikbaar komen.

Het voordeel van het gebruik van deze DIMM-sloten is dat het opslaggeheugen veel sneller is dan tradtionele SSD’s, wel tien maal zo snel. Volgens Intel is dat ook merkbaar bij het opstarten en het uitvoeren van applicaties.

3D Xpoint waar de technologie op is gebaseerd moet gezien worden als een brug tussen werkgeheugen en opslaggeheugen, aldus de CEO van Intel, Brian Krzanich. Volgens hem kan Optane de complete PC- en server-architectuur gaan veranderen. Vooral in datacenters lijkt er een grote toekomst weggelegd voor Optane, omdat daar het meeste voordeel gehaald kan worden.

Voor Intel zou het goed nieuws zijn als Optane echt doorbreekt en een revolutie teweeg brengt, het bedrijf heeft de afgelopen jaren flinke klappen moeten vangen op de pc-markt, maar ook in de mobiele markt krijgt Intel nog steeds geen voet aan de grond.