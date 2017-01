Microsoft groeit nog steeds fors met Azure en Office 365

Business

Microsoft heeft zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt over het vierde kwartaal van 2016. De totale omzet komt uit op 26 miljard dollar, ongeveer 24 miljard euro. De meeste groei wist Microsoft te halen uit zijn clouddiensten, Azure zou ten opzichte van een jaar eerder met 97 procent zijn gegroeid maar ook Office 365 is met een groei van 47 procent goed voor een flinke omzetstijging.

Microsoft mag Windows 10 dan min of meer hebben weggeven aan de eindgebruikers, wat ten kosten is gegaan van de licentie-inkomsten, minus vijf procent, het bedrijf weet dit ruimschoots goed te maken met omzet uit andere divisies. Het professionele cloudplatform van Microsoft, Azure, laat een groei zien van 93 procent en ook Office 365 for Business was goed voor een groei van 47 procent. De consumentenversie van Office laat een groei zien van 22 procent, ook niet slecht, maar vooral zakelijk is het pakket enorm populair.

Ook de omzet van LinkedIn van 228 miljoen dollar is opgenomen in de kwartaalcijfers. In totaal heeft Microsoft in zijn productiviteit en business divisie een omzet behaald van 7,4 miljard dollar, daaronder vallen Office, Dynamics en LinkedIn. De Intelligent Cloud-divisie was goed voor 6,9 miljard dollar omzet, hieronder vallen server producten en clouddiensten, Azure en Enterprise Services.

Het verklaard ook meteen waarom Microsoft blijft investeren in zijn clouddivisie en er het komende jaren ook weer nieuwe datacenters uit de grond worden gestampt en Azure ongetwijfeld ook weer nieuwe producten gaat krijgen. De cloudmarkt groeit als kool en vrijwel alle bedrijven verplaatsen hun producten die kant op.

Divisies waar Microsoft wellicht nog wat zorgen over heeft zijn de gamingdivisie, die presteert vijf procent minder, voornamelijk door de mindere verkoop van gameconsoles. Verder doet Microsoft er geen uitspraken over maar de mobiele divisie van het bedrijf zal ongetwijfeld niet winstgevend zijn. Microsoft heeft de complete divisie zo’n beetje weggesaneerd en in de nabije toekomst verwacht men een eerste Surface-smartphone en dan moet duidelijk worden of daar wel potentie in zit.