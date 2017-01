Apple voegt zich bij werkgroep kunstmatige intelligentie

Business

Apple voegt zich bij het Partnership on AI. Dat is een onderzoeksgroep van techgiganten als Amazon, Facebook, Google en Microsoft, die zich richten op de verantwoorde ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Daarmee kunnen de leden van de groep een bedrijf afstrepen van het lijstje met prominente afwezigen.

Toen de non-profit organisatie afgelopen september opgericht werd, merkten velen op dat er enkele prominente bedrijven ontbraken. Apple was daar een van, evenals Intel, Baidu en Twitter. Maar bij de aankondiging werd al opgemerkt dat hier zeer waarschijnlijk snel verandering in zou komen. Die voorspelling is volgens persbureau Bloomberg nu uitgekomen.

Het doel van het Partnership on AI is om op hoog niveau overleg te voeren over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Deelnemende bedrijven zijn onder meer Amazon, DeepMind, Facebook, Google, IBM en Microsoft. De teams van de deelnemers werken niet samen aan kunstmatige intelligentie, maar overleggen over een standaard om potentieel schadelijke gevolgen hiervan voor de mensheid in te dammen.

Vooraanstaande figuren als Stephen Hawkins en Elon Musk waarschuwen namelijk voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Zij noemen het, indien de ontwikkeling niet zorgvuldig gebeurt, een potentieel grote bedreiging voor de mensheid. Het Partnership wil die waarschuwingen serieus nemen en daarom open dialoog stimuleren.

Onderdeel van de groep is onder meer een raad van toezicht, die gevormd wordt door zes afgevaardigden van de deelnemende bedrijven. Daarnaast zijn er nog eens zes onafhankelijke leden, allen met een achtergrond in kunstmatige intelligentie. Zij controleren de werkzaamheden van de aangesloten bedrijven.