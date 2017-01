Toshiba gaat NAND-divisie afsplitsen om liquide middelen te creëren

Business

De raad van bestuur van Toshiba heeft besloten om de NAND-divisie van het bedrijf af te splitsen, hierdoor komen de fabrieken en de ontwikkeling van nieuwe geheugenchips in een aparte entiteit en kan Toshiba aandelen van die entiteit weer verkopen om geld op te halen, want het bedrijf heeft een zwaar te kort aan liquide middelen, oftewel contant geld.

Toshiba zit al enige tijd in zwaar weer, eerst was er het boekhoudschandaal wat het ontslag van vrijwel alle topmensen betekenden inclusief vervolging door de Japanse overheid en nu is er een probleem met de divisie die kerncentrales bouwt, daar moet het bedrijf miljarden op gaan toeleggen en die heeft het niet in huis.

Toshiba staat ook al enige tijd onder toezicht van de Japanse beurs en dat heeft tot gevolg dat het bedrijf geen geld mag ophalen op de financiële markten. Nu er een probleem is met een tweetal kerncentrales die in de Verenigde Staten worden gebouwd, moet Toshiba daar flink geld op gaan toeleggen, het gaat om minimaal enkele miljarden dollars maar dit kan oplopen tot 6 miljard dollar. Voor Toshiba betekent dit dat het een manier moet vinden om geld te op halen, dat kan door bijvoorbeeld een divisie te verkopen of een gedeelte daarvan.

De keuze lijkt te zijn gevallen op de winstgevende NAND-activiteiten. Toshiba zou van plan zijn om 20 procent van zijn aandelen daarin te verkopen aan een investeerder en dat moet 1,6 miljard dollar opleveren. Of er al overeenstemming is bereikt met een investeerder is niet bekendgemaakt, maar volgens de geruchten gaat Western Digital die 20 procent overnemen.

De ontwikkeling van NAND en de bijbehorende fabrieken zijn momenteel al voor de helft eigendom van Western Digital, dit komt omdat Toshiba dit samen met Sandisk heeft opgezet en dat bedrijf recent door Western Digital is overgenomen. Western Digital pakt dus mogelijk zijn kans om door aandelen van Toshiba over te nemen een meerderheidsbelang te krijgen in die combinatie.