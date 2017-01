Microsoft verkocht al duizenden exemplaren van de HoloLens

Business

Voor het eerst heeft Microsoft een indicatie gegeven van de verkoopcijfers van zijn HoloLens, de augmented reality-bril die het al jaren in ontwikkeling heeft. Het blijkt dat er “duizenden” exemplaren verkocht zijn van de headset, die vooral voor de zakelijke markt bedoeld is.

Dit onthulde Roger Walkden, het commercieel hoofd van de HoloLens. Hij stelt tegenover The Inquirer dat het bedrijf nooit van plan was om er in dit stadium veel van te verkopen. “We proberen er niet honderdduizenden of miljoenen van te slijten. Het is een duur apparaat en de cijfers zijn dus niet gigantisch hoog. We zijn blij met de verkopen zoals ze er nu voor staan. Het precieze getal kan ik je niet geven, maar het zit in de duizenden, niet honderdduizenden en dat is prima. Dat is alles wat we nodig hebben.”

Het bedrijf laat dus weten tevreden te zijn met de verkopen van het apparaat, dat op dit moment in twee varianten te koop is. Enerzijds is er een ontwikkelaarsversie, die sinds maart in de Verenigde Staten en november in Europa te koop is voor 3.299 euro. De commerciële versie kost 5.489 euro.

De bedoeling lijkt te zijn om op termijn met een nieuwe versie te komen. Zo schrijft Digital Trends over de problemen van een van de leveranciers van onderdelen van de HoloLens, die nu in zwaar weer verkeert wegens afnemende bestellingen. Dat wijst erop dat Microsoft minder van de huidige exemplaren produceert, om in de toekomst weer met een nieuwe variant te komen. Walkden kon daar ook nog niets over vertellen. “Er is een roadmap. Maar ik kan daar niets over vertellen. Microsoft houdt mij bewust in het donker, zodat ik je niet per ongeluk van alles kan vertellen.”

De HoloLens werd twee jaar geleden aan de wereld onthuld en diende vooral als een showcase voor de mogelijkheden van augmented reality. Het is voor gebruikers mogelijk om allerlei zaken te projecten op zijn of haar omgeving. Afgezien van de HoloLens, werkt Microsoft ook aan virtual reality. Recent kondigde het daaromtrent Windows Holographic aan, waarvan brillen gemaakt worden door partnerbedrijven als HP, Dell, Lenovo, Asus en Acer.