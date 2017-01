TectTalk 21 februari: het juiste platform voor SAP HANA

Business

Enige tijd geleden berichtten we over de webinars waarmee TecTrade – de eerste Nederlandse Platinum partner van IBM – in 2017 is begonnen. De eerste vond plaats op 19 januari en ging over Hyperconverged Infrastructures. Inmiddels is de datum van het tweede webinar ook bekend. Op 21 februari tussen 9:30 en 10:00 uur zal het gaan over het beste platform voor SAP HANA, het IBM Powerplatform.

Het verwerken van Big Data is geen sinecure, maar wel zeer belangrijk voor ondernemingen. Je kunt uit de steeds grotere hoeveelheden data namelijk waardevolle informatie halen, die omgezet kan worden in toepasbare inzichten en bedrijfsresultaten. Als je in real time inzicht krijgt in dit soort zaken, kun je als organisatie sneller handelen en je dus onderscheiden in de markt.

SAP HANA is ontworpen voor het verwerken van grote hoeveelheden data. Daarmee ben je er echter nog niet. Het draait niet alleen om de applicatie die je gebruikt voor het verwerken van de data, ook het onderliggende platform speelt een rol. Deze rol is beduidend groter dan vaak wordt gedacht. Het is dus zaak om hier de nodige aandacht aan te besteden. Het IBM Powerplatform is speciaal ontworpen voor Big Data. De TectTalk-webinar op 21 februari zal hier dieper op ingaan.

Tijdens het TectTalk-webinar komen de volgende topics en voordelen aan bod:

Key workload op een dedicated Big Data platform

Hana op Power vs X86 servers

De mogelijkheid om meerdere workloads tegelijkertijd draaien

Betrouwbaarheid en Security HANA op Power

Virtualisatiemogelijkheden

Wil je graag deelnemen aan deze webinar, dan kun je je inschrijven via deze link.