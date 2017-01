Nieuwe Windows 10 build bevat meer privacy instellingen en opties voor gaming

Apps & Software

Microsoft heeft eind vorige week een nieuwe Insider Build vrijgegeven op de fast ring, hiermee wordt opnieuw duidelijker welke kant het bedrijf op beweegt met zijn Creators Update die dit voorjaar beschikbaar moet komen. In deze nieuwe build is het aantal privacy instellingen uitgebreid en zijn er enkele mogelijkheden voor games toegevoegd. De eerste reactie online is dat er wel nog veel bugs in deze build zitten.

Op basis van de eerste reacties op de nieuwe build kunnen we de conclusie trekken dat Microsoft nog niet dichtbij een eindversie is, want gebruikers laten weten dat er wel erg veel bugs zitten in deze Insider Build. Die zal Microsoft allemaal op moeten lossen voordat er sprake kan zijn van een definitieve Creators Update. Voor de zakelijke markt zijn er in deze preview build weinig goede updates te vermelden.

Microsoft heeft zich met deze update vooral gericht op de kritiek rond privacy, het nieuwe control panel biedt dadelijk meer mogelijkheden om je privacy te beheren, welke informatie het besturingssysteem verzameld en welke anoniem worden gedeeld met Microsoft of juist niet. De gebruiker of de systeembeheerder kan dat straks nog nauwkeuriger bepalen.

Verder heeft Microsoft vooral veel features toegevoegd voor gamers, er was wat kritiek dat als game-ontwikkelaars hun games aanbieden via de Windows Store de hoeveelheid instellingen en optimalisaties richting de hardware verloren gaan, waardoor games veel minder presteren. Dat heeft Microsoft eerder ook al deels proberen op te lossen, maar in de aankomende update moeten al die klachten tot het verleden behoren.

Er is een aparte Game Mode ontwikkeld met de nodige extra instellingen om games soepel te laten draaien binnen het Windows 10-besturingssysteem. Daarnaast is er nu standaard ondersteuning voor het streamen van games via Beam, dat bedrijf werd vorig jaar augustus door Microsoft overgenomen.

Tot slot heeft Microsoft een nieuwe blauwlicht-feature hernoemd naar nachtlicht, hierbij wordt er minder blauw licht gebruikt, dit zorgt ervoor dat je ogen niet te zwaar belast worden in het donker en je direct na het werken ook je bed in kan duiken, zonder dat je nog last hebt van het licht van je monitor.