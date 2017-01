Slack lanceert deze week enterprise-versie

Business

Slack is van plan om morgen zijn groot zakelijke variant te presenteren. Slack for Enterprise zal tijdens een speciaal evenement in San Francisco onthuld worden. Er hangt redelijk veel van de ontvangst af: bedrijven als Facebook en Microsoft begeven zich nu ook op de zakelijke communicatiemarkt en nemen een veel groter budget mee dan Slack.

Een van de dingen die Slack op dinsdag volgens Business Insider zal onthullen, is de prijs van de enterprise-versie van Slack. Van de ‘reguliere’ variant zijn er meerdere versies, waaronder een die gratis is en twee waarvoor 6,67 dollar en 12,50 dollar per persoon per maand betaald moet worden. Het vermoeden is dat deze zakelijke variant soortgelijke prijzen krijgt.

Slack for Enterprise krijgt een aantal nieuwe eigenschappen, specifiek voor bedrijven. Zo presenteerde Slack al de functie federation, die het makkelijker maakt om meerdere teams tegelijk een eigen groep binnen Slack te geven en ze tegelijk met medewerkers in andere chatgroepen te laten communiceren. Daarnaast komt er een vernieuwde API, die het gebruik veiliger moet maken. Dat moet ook meteen eventuele zorgen van bedrijven wegnemen, omdat de groot zakelijke versie van Slack wederom een clouddienst zal zijn.

De enterprise variant van Slack is al lange tijd in de maak. Oorspronkelijk wilde het bedrijf die in 2015 lanceren, maar het verfijnen ervan kostte veel meer tijd. Daarvoor heeft Slack wel gebruik gemaakt van de feedback die het krijgt van zijn kleine en middelgrote klanten.

Enige tijd geleden bereikte Slack al de indrukwekkende mijlpaal van 4 miljoen dagelijkse gebruikers en 100 miljoen dollar aan jaaromzet. Meer dan de helft van de gebruikers bevindt zich buiten de Verenigde Staten en dan vooral in landen als het Verenigd Koninkrijk, Japan en Duitsland. Zakelijke klanten zijn onder meer LinkedIn, IBM, eBay en Conde Nast.