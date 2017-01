Amazon en Microsoft helpen mee in rechtszaak tegen president Trump

Business

De procureur-generaal van de staat Washington heeft besloten een rechtszaak aan te spannen tegen de nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Hij klaagt de president aan vanwege de ingevoerde migratiestop van personen uit zeven landen, hij wil weten of deze migratiestop wel legaal is en daarom laat hij dit toetsen door een rechter. De procureur-generaal krijgt steun uit onverwachte hoek, zowel Amazon als Microsoft willen helpen.

Veel techbedrijven uit Silicon Valley zijn genoodzaakt om wereldwijd mensen aan te nemen en met regelmaat naar de Verenigde Staten te halen. De behoefte aan nieuw personeel is simpelweg te groot en de vraag kan niet worden ingevuld door de Amerikaanse universiteiten en arbeidsmarkt. Hierdoor hebben alle techbedrijven een enorm divers personeelsbestand en lopen zij nu tegen problemen aan, nu mensen met een bepaalde achtergrond het land niet meer in mogen.

Zo heeft Amazon maar liefst 49 medewerkers in dienst die op korte termijn naar de Verenigde Staten zouden komen en dit is door het decreet van Trump onmogelijk gemaakt. Hieronder valt ook een Britse advocaat met een Libische achtergrond. Er zijn geruchten dat Trump zijn decreet wil gaan uitbreiden en het niet bij zeven landen gaat blijven, mocht dat gebeuren dan is de kans groot dat de techbedrijven nog veel meer problemen gaan krijgen met hun eigen personeel.

Daarom is het nu tijd voor actie en heeft Amazon publiekelijk zijn steun betuigd aan de rechtszaak van de procureur generaal. Ook Microsoft heeft aan Reuters laten weten de rechtszaak te steunen en is zelfs bereidt om te getuigen in de rechtszaak mocht dat nodig zijn.