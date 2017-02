‘Samsung onthult Galaxy Tab S3 tijdens Mobile World Congress’

Mobile

Samsung lanceerde in augustus 2015 zijn laatste nieuwe iteratie in de Galaxy Tab S-reeks. Maar nu lijkt het erop dat de Tab S3 er snel gaat komen. Volgens de laatste geruchten presenteert Samsung op 26 februari, een dag voor de start van het Mobile World Congress 2017, de Galaxy Tab S3.

Onder meer Android Community meldt dat Samsung de tablet binnenkort presenteert. Er zijn ook genoeg geruchten over de specificaties daarvan. De Galaxy Tab S3 zou iets kleiner worden dan zijn voorganger. Ditmaal kiest Samsung voor een 9,6-inch display met een resolutie van 2048 bij 1536 pixels. Het display van de voorganger van de Galaxy Tab S3 was iets groter, namelijk 9,7-inch en had dezelfde resolutie.

Afgezien van de schermgrootte en de resolutie, zijn er nog een aantal andere geruchten. Naar verluidt krijg de tablet een Qualcomm Snapdragon 820 processor, die voorzien wordt van 4 GB aan werkgeheugen en 32 GB aan opslagcapaciteit. Het apparaat draait verder op Android 7.0 Nougat. Ook over de camera’s zijn er geruchten: de camera aan de achterkant zou 12 megapixels krijgen en de camera aan de voorkant 4 megapixels.

De prijs van de Galaxy Tab S3 is nog niet definitief bekend, maar het schijnt dat die rond de 600 euro komt te liggen. Daarmee is het apparaat een stuk duurder dan zijn voorganger, die 499 euro kostte bij lancering. De Galaxy Tab S3 zou dus eind februari gepresenteerd worden en volgens de geruchten in maart in de verkoop gaan in Zuid-Korea. Of de tablet dan ook meteen in de Benelux kunnen verwachten is nog even afwachten. Samsung heeft hiermee ook een product gevonden om toch een persconferentie te kunnen organiseren voorafgaand aan het Mobile World Congress. De afgelopen jaren presenteerde het hier steeds zijn smartphonevlaggenschip, dat gaat dit jaar niet gebeuren.