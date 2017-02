Dropbox komt met Smart Sync en brengt Paper officieel uit

Apps & Software

Dropbox komt vandaag met twee nieuwe functies. Allereerst heeft het de nieuwe functie Smart Sync onthuld, waarmee gebruikers kunnen beslissen welke bestanden er gesynchroniseerd moeten worden. Daarnaast is Paper, dat lange tijd in een betaversie bestond, nu ook officieel uitgebracht.

Smart Sync

Vorig jaar kondigde Dropbox Project Infinite aan, dat een steeds belangrijker probleem moet oplossen en nu onder de naam Smart Sync gelanceerd is. Bedrijven gebruiken steeds grotere volumes aan data, maar tegelijk ook alsmaar kleinere apparaten. Daardoor kunnen lang niet alle gegevens lokaal opgeslagen worden. Precies daarop speelt het bedrijf nu in met deze functie.

Jeroen Roodnat, een van de ontwikkelaars van Smart Sync, vertelde tegenover Cloud Pro dat “Meer en meer data wordt gemaakt en geconsumeerd, terwijl de apparaten en systemen die we gebruiken steeds kleiner worden als we kijken naar de opslagcapaciteit. We wilden daarom een oplossing bedenken die onze zakelijke klanten zou toestaan vanuit één plek hun bestanden te openen, zonder dat ze te maken zouden hebben met de beperkingen die je normaal hebt als je je harde schijf laat synchroniseren.”

De oplossing is vrij eenvoudig. Smart Sync laat alle mappen en bestanden die zich in een account bevinden zien, maar slaat die niet allemaal lokaal op. In plaats daarvan kan de gebruiker zelf kiezen welke mappen en bestanden lokaal opgeslagen moeten worden en welke in de cloud moeten blijven staan.

Paper

Dan is er nog de lancering van Paper, dat lange tijd enkel als een gesloten betaversie heeft bestaan. Hierin is het mogelijk om samen met andere gebruikers documenten te bewerken, dus heeft Dropbox een soort online tekstverwerker gemaakt. Afgezien van de mogelijkheid om bestanden te bewerken, krijgt Paper ook een zoekfunctie, presentatiemodus, Google Calender-integratie en zijn er speciale opties voor het personaliseren van Paper.

“Paper is een product dat veel gebruikt wordt, zelfs al bevond het zich lange tijd enkel in een betaversie. Sinds de lancering in augustus vorig jaar zijn er meer dan een miljoen nieuwe documenten gemaakt in meer dan tweehonderd landen. Dat vinden wij een groot succes voor een product dat tot nu toe nog niet publiekelijk gelanceerd was,” aldus Roodnat.