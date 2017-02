Logitech introduceert Spotlight, een presenter

Hardware

Wellicht dat het niet bij iedereen bekend is, maar Logitech heeft al geruime tijd twee zogeheten presenters in het assortiment zitten, de R400 en de R700. Dit zijn apparaatjes die je gebruikt tijdens het geven van een presentatie. Deze twee modellen zijn al zo’n 8 jaar oud, dus Logitech vond het hoog tijd om deze productcategorie een update te geven. Dat doet het bedrijf met de Spotlight, een apparaat dat vanaf vandaag te koop is in de Apple Store (zowel fysiek als online) en vanaf 1 maart breed verkrijgbaar is.

Logitech heeft overduidelijk grote plannen met de Spotlight. Er is dan ook nog wel de nodige ruimte om te groeien in deze markt, getuige cijfers die het bedrijf deelt tijdens de productintroductie die we bijwoonden. Volgens onderzoek gebruiken 1 miljard mensen presentatiesoftware, maar zijn er maar zo’n 2 miljoen presenters verkocht.

Een dergelijke statistiek kan uiteraard van alles betekenen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat simpelweg niet meer mensen geïnteresseerd zijn in dit stukje hardware, of dat het iets is voor ‘beroepspresenteerders’. Daar zijn er nu eenmaal niet zo heel veel van. Nog een andere reden kan zijn dat de meeste mensen niet van het bestaan van dit soort apparaten af weet, ook al hebben ze er in de praktijk wel degelijk heel veel aan.

Logitech lijkt overtuigd te zijn van de laatste reden voor het beperkte succes van presenters. Als je bedenkt dat onderzoek uitwijst dat veel mensen banger zeggen te zijn voor het spreken voor een publiek dan voor de dood, zou dat op zich ook best kunnen. Met de Spotlight probeert het bedrijf deze mensen nu over de streep te trekken.

Qua uiterlijk is er duidelijk gekeken naar het design dat Apple gebruikt voor veel van haar producten. De Spotlight is gemaakt uit een stuk aluminium en is verkrijgbaar in drie kleuren: Gold, Silver en Slate. De zilveren uitvoering is overigens exclusief gemaakt voor verkoop in Apple Stores. Het geheel is ruim 13 centimeter hoog, 2,8 cm breed en 1,2 cm dik. Onderaan is de receiver weggewerkt. Als je deze eruit trekt, zie je dat daar ook de Type-C laadaansluiting is aangebracht.

Op het apparaat zijn maar drie knoppen aangebracht. Met de grootste ga je een dia vooruit, eronder zit er eentje waarmee je een dia teruggaat. De knop die dit apparaat zijn naam geeft, is er echter boven aangebracht. Dit is de Spotlight-knop. Hiermee kun je op het scherm een gedeelte highlighten door er als het ware met een spotlight op te schijnen. Je kunt dit gebruiken om iets aan te wijzen, maar ook om een deel van het scherm te vergroten. Verder kun je de Spotlight-knop ook gebruiken voor het sturen van de cursor. Heb je een filmpje in een presentatie dat je wilt starten, dan kan dat dus zonder naar je computer te lopen. Een voordeel van het gebruik als aanwijzer ten opzichte van een laserpointer, is dat de spotlight ook zichtbaar is op lcd-schermen.

In de Spotlight zit een timer ingebouwd, die je er door middel van trillen aan herinnert dat je nog een vijf minuten hebt en ook vibreert als de tijd voorbij is. Opvallend is verder dat je de Spotlight zowel via de meegeleverde receiver, maar ook via Bluetooth Smart. Logitech heeft ook gedacht aan mensen die vergeten om oplaadbare producten opgeladen te houden. Een minuut opladen geeft genoeg prik om drie uur te presenteren. Het bereik van de presenter is tot slot zo’n 30 meter.

De Logitech Spotlight is compatibel met PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slides en Prezi. Hij werkt zowel met Microsoft Windows als met Apple MacOS. Vanaf vandaag is hij te koop in Apple Stores, vanaf 1 maart is de rest van de markt aan de beurt. De adviesprijs bedraagt 129 euro.