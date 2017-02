LG’s UltraFine 5K-monitoren voor Apple Macs werken niet naast WiFi-routers

Hardware

De nieuwe LG UltraFine 5K-monitoren die worden verkocht door Apple ter vervanging van de eigen beeldschermen kampen met een probleem. Ze kunnen niet op een bureau worden geplaatst waar ook de WiFi-router in de buurt aanwezig is, want de signalen van de router storen op het beeldscherm.

Als je een fervent macOS-gebruiker bent en al een hele tijd zat te wachten op het volgende Apple-beeldscherm, dan overweeg je nu waarschijnlijk om een LG UltraFine 5K-scherm aan te schaffen. Apple heeft besloten zelf geen beeldschermen meer op de markt te brengen, maar samen te gaan werken met LG. Er is echter een probleem opgedoken, de monitoren functioneren niet goed als je WiFi-router binnen een straal van twee meter van het scherm staat.

Het is niet helemaal duidelijk hoe het kan dat de schermen storen, maar op de LG Support adviseert om de schermen niet in de buurt te zetten van een access points omdat het draadloos signaal stoort op het beeldscherm. Als een router te dicht in de buurt van een beeldscherm staat gaat het scherm flikkeren of wordt het zelfs compleet zwart.

De nieuwe monitoren beschikken over een USB Type C-aansluiting die werkt met Thunderbolt 3, gezien de nieuwe Macbook en MacBook Pro alleen nog beschikken over USB Type C-poorten is het hebben van een monitor die deze poort ondersteund wel een pluspunt. Apple stond voor de keuze om opnieuw schermpanelen af te nemen bij LG en zelf een scherm te ontwikkelen of de hele productie uit te besteden aan een partner als LG. Apple koos uiteindelijk voor het laatste, of het daar nu spijt van heeft is niet duidelijk.