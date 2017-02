Europese Unie bereikt akkoord over roamingkosten met providers

Business

Na lang onderhandelen is de Europese Unie tot een akkoord gekomen over de maximale vergoeding die telecomproviders elkaar mogen rekenen voor roamingkosten. Vanaf 15 juni 2017 mogen providers geen geld meer vragen aan eindgebruikers voor het bellen, sms’en of internetten in EU-lidstaten.

Wel mogen Europese providers elkaar nog onderling roamingkosten in rekening brengen, al zijn die tarieven vastgesteld door de EU. Miapetra Kumpula-Natri, die als lid van het Europees parlement deelnam aan de onderhandelingen, stelt in een verklaring dat “alle onderhandelingen afgerond zijn en we nu onze belofte kunnen inlossen.”

Volgens haar zijn de “maximumprijzen die we hebben afgesproken hoog genoeg om de kosten van providers in heel Europa te dekken, maar tegelijk laag genoeg om concurrentie op de Europese telecommarkten niet in de weg te zitten. Consumenten kunnen blijven profiteren van de onderlinge concurrentie en meer data gebruiken tijdens het roamen dan in het oorspronkelijke voorstel van de [Europese] Commisie.”

De maximumprijzen liggen allemaal lager dan oorspronkelijk voorgesteld werd. Een telefoongesprek mag nog maar maximaal 3,2 cent gaan kosten. Het versturen van een sms-bericht naar andere EU-lidstaten nog maar 1 cent. Daarnaast gaan de kosten voor mobiel internet flink dalen, het maximale tarief begint op 7,75 euro per gigabyte in juni 2017 en zal in 2022 zijn gedaald naar 2,50 euro.

De afspraken zijn nog niet helemaal formeel en moeten nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en door de telecomindustrie zelf. De verwachting is dat dit wel gaat lukken. Overigens melden critici van de plannen dat het afschaffen van de extra roamingkosten mogelijk leidt tot hogere kosten van abonnementen. Bedrijven zullen de misgelopen omzet immers moeten compenseren.