Overheid neemt geen risico en schrapt onveilige verkiezingssoftware

Security

De Nederlandse overheid heeft besloten om geen enkel risico te nemen tijdens de verkiezingen en daarom wordt er geen gebruik gemaakt van de verkiezingssoftware om de stemmen te tellen. Het stemmen gebeurd ook gewoon met de hand, dus het complete proces tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen zal met de hand gebeuren.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft laten weten dat het nodig vandaag de dag echt nodig is om uit te sluiten dat een verkiezingsuitslag op een of andere manier is beïnvloed van buitenaf. Om er zeker van de zijn dat hackers de Nederlandse verkiezingen saboteren is besloten om het complete stemproces met de hand te doen.

Eerder was al duidelijk dat stemcomputers niet terugkeren en we gewoon allemaal met een rood potlood en stemformulier moeten gaan stemmen, maar ook het tellen van de stemformulieren gaat geheel met de hand gebeuren, evenals het optellen van de resultaten van alle stembureaus en gemeentes. Het enige wat digitaal is toegestaan om te gebruiken is een rekenmachine en dan het liefst een hele simpele die niet is te hacken, aldus de minister.

RTL Nieuws besloot om in het stemproces te duiken en kwam erachter dat er zeer verouderde software wordt gebruikt om de stemmen van de stembureaus te tellen. De software met de naam Ondersteunende Software Verkiezingen, OSV, is in 2009 ontwikkeld maar kent geen enkele vorm van beveiliging. De software kan zelfs draaien op Windows XP, wat vandaag de dag niet meer veilig is, maar nog wel door mensen wordt gebruikt. Als bij een stembureau alle resultaten zijn ingevuld in de OSV-software, wordt de uitslag op een onbeveiligde USB-stick naar een andere locatie gebracht om daar te worden ingelezen door de Gemeente. Dit hele proces is nu geschrapt, de stembureaus moeten het aantal stemmen schriftelijk doorgeven zodat deze niet gehackt kunnen worden.

Het gevolg van deze maatregel is dat er digitaal niet valt te rommelen aan de verkiezingsuitslag, de procedure zal ongetwijfeld ook zo worden opgezet dat verschillende mensen getuigen zijn bij het verwerken van de uitslagen, zodat ook daar niet mee gerommeld kan worden. Een nadeel is waarschijnlijk wel dat de uitslag langer op zich laat wachten dan bij andere verkiezingen.