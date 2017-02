Aerohive Connect aangekondigd, een cloud-managed serie access points

Networking

Het is inmiddels wel duidelijk dat ook het management van access points voor veel bedrijven langzaam maar zeker richting de cloud gaat. Aerohive heeft dit uiteraard ook in de gaten en komt vandaag met Aerohive Connect, een cloud-managed serie access points. Het eveneens aangekondigde AP122 access point maakt dit managementplatform beschikbaar vanaf een prijs van 229 dollar.

Aerohive Connect is primair gericht op het MKB en heeft ook een featureset die daarbij past. Onderliggend maken de access points volgens Aerohive wel gebruik van de dezelfde technologie als de high-end producten. Je kunt Aerohive Connect dus eigenlijk zien als een iets uitgeklede versie van HiveManager. Het maakt niet uit hoeveel access points je met deze cloud-dienst wilt configureren en beheren. Dit kan er eentje zijn, maar ook duizenden, volgens Aerohive. Je hoeft hier geen extra kosten voor te maken. Mocht je wel willen upgraden naar de volledige versie, dan kan dat uiteraard.

Het vandaag eveneens aangekondigde AP122 is op basis van de specificaties een redelijk gangbaar access point voor de 229 dollar die het op moet brengen. Het is een 2×2 802.11ac access point, met ondersteuning voor MIMO (dus nog geen 802.11ac Wave 2). Opvallend is wel dat er naast usb-aansluitingen ook is voorzien in Bluetooth Low Energy, dat ingezet kan worden voor beaconing-doeleinden.

Naast de AP122 is ook de AP130 geschikt voor Aerohive Connect. Dit access point had tot voor kort een adviesprijs van 599 dollar, maar gaat vanaf nu voor 299 euro over de toonbank. Dat is een stevige prijsdaling. Dit apparaat ondersteunt de door Aerohive ontwikkelde Cooperative Control-protocollen, waarmee een netwerk van access points onder andere kan meshen en ook self-healing is.

Een van de voornaamste speerpunten van Aerohive Connect is volgens de fabrikant dat de kosten ervan lager liggen dan bij Cisco of HP. Het gaat dan niet alleen om de aanschafprijzen, maar ook over de zelfherstellende architectuur die je met de producten optuigt. Daarnaast is de configuratie ook duidelijk gericht op bedrijven waarbij de persoon die access points installeert niet per se enorm goed onderlegd is op dit gebied. Volgens de fabrikant is de configuratie in zes muisklikken een feit.

Zowel Aerohive Connect als de AP122 en AP130 zijn per direct beschikbaar. Adviesprijzen in euro’s hebben we nog niet.