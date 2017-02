‘Apple werkt aan ARM-chip om minder afhankelijk te zijn van Intel’

Hardware

Apple werkt volgens een nieuw gerucht op dit moment aan een ARM-processor voor toekomstige MacBooks. Die processor zou meer functies over moeten nemen van de Intel-processoren die in de Macs worden gebruikt en er mogelijk in de toekomst zelfs toe moeten leiden dat Apple geheel onafhankelijk wordt van Intel.

Bronnen van het doorgaans welingelichte persbureau Bloomberg hebben dit laten weten. Volgens hen is de chip vorig jaar in ontwikkeling gegaan en lijkt deze op de chip die nu in de MacBook Pro wordt ingebouwd om de Touch Bar draaiende te houden. De nieuwe chip draagt de codenaam T310 en moet de functies van de laptop, als deze zich in low-power mode (stand-by) bevindt, overnemen.

Bloomberg stelt dat Apple minder afhankelijk wil zijn van Intel en er daarom voor kiest om een eigen processor te ontwikkelen. Apple doet dit ook al jaren voor de iPhones, die maken gebruik van door Apple zelf ontworpen ARM-chips. Wel maakt Apple gebruik van modem-chips van derden partijen, in het verleden was dit vaak een Qualcomm modem-chip, maar in de iPhone 7 is gekozen voor een Intel modem-chip.

Het lijkt wel waarschijnlijk dat Apple een nieuwe processor ontwikkelt voor de low power mode van de MacBook. De MacBook Pro heeft een nieuw ontwikkelde T1-chip, die de touch bar draaiende houdt. Voor de power nap mode zou Apple een zuinigere ARM-chip willen gebruiken, zodat er nog minder stroom verbruikt wordt bij het ophalen van e-mails en het updaten van de software. Het is geen geen idee dat Apple op de lange termijn helemaal zou willen stoppen met Intel-chips, ook Windows 10 zal vanaf eind dit jaar met zowel Intel (x86), als ARM-chips kunnen werken.