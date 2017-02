Unisys introduceert nieuwe reeks cyberweerbaarheidsdiensten

Security

Het verdedigen van een bedrijf en diens infrastructuur heeft af en toe wel wat weg van het verdedigen van een land. De term cyber warfare is dan ook niet voor niets in zwang. Unisys kondigt vandaag een nieuwe reeks cyberweerbaarheidsdiensten aan die zijn gebaseerd op methodes die ook gebruikt worden bij zogeheten wargames, iets wat lezers die de film Wargames uit 1983 gezien hebben vast en zeker bekend in de oren klinkt.

Unisys maakt met de nieuwe diensten van de verdediging van het bedrijf op het gebied van cybersecurity dus een wargame. Voor de ontwikkeling van deze diensten heeft het bedrijf ook echt de daadwerkelijke methodologie van het Amerikaanse Ministerie van Defensie gebruikt, uiteraard met enkele aanpassingen. Zowel klanten uit de publieke als de particuliere sector kunnen gebruikmaken van de nieuwe diensten.

Dreigen worden door de diensten ingedeeld in een van drie categorieën: meest waarschijnlijk, meest gevaarlijk en meest onwaarschijnlijk. Tijdens het vaststellen hiervan wordt ook meteen gekeken naar hoe goed een klant is voorbereid op een cyberaanval. Een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld dat er scenario’s klaar moeten liggen als dit plaatsvindt.

Het geheel wordt aangevlogen als een heuse wargame. Deelnemers worden onderverdeeld in teams en worden beoordeeld op hoe ze reageren op bepaalde veranderingen. Achteraf krijg je als bedrijf een uitgebreid rapport van Unisys, met een analyse van de hele oefening en aanbevelingen.

Dat de nieuwe diensten niet zomaar een klein beetje lijken op wargames, maar er echt sterk op gebaseerd zijn, is iets wat Unisys duidelijk wil benadrukken. Zo staat het team dat verantwoordelijk is voor deze diensten onder leiding van een gepensioneerde legerkolonel en voormalig hoofd van de Wargaming, Concept Devolopment and Irregular Warfare Center van het US Joint Forces Command.

Wil je meer weten over deze nieuwe diensten van Unisys, dan kun je via deze link meer te weten komen.