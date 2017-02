Mozilla ziet geen toekomst meer in Firefox OS, ook niet voor IoT

Apps & Software

Mozilla heeft besloten om volledig de stekker uit Firefox OS te trekken, de laatste 50 mensen die zich bezighielden met de ontwikkeling ervan zijn nu ook ontslagen. In eerste instantie moest Firefox OS een alternatief voor Android worden op smartphones, toen bleek dat die uitdaging wat te groot was, werd het een besturingssysteem voor IoT. Firefox OS is uiteindelijk nog verschenen op enkele televisies, maar Mozilla ziet nu geen toekomst meer voor het besturingssysteem en heeft besloten ermee te stoppen.

Mozilla maakt waarschijnlijk een hele belangrijkste en verstandige keuze door te stoppen met Firefox OS. Een besturingssysteem ontwikkelen voor het Internet of Things is net zo kansloos als nu besluiten om smartphones te gaan maken. Alle grote techbedrijven zijn er al mee bezig of waren ermee bezig, de concurrentie in het aantal platformen en besturingssysteem voor Internet of Things loopt de spuigaten uit. Echt iedereen is er mee bezig, Amazon, Apple, Google, Huawei, Microsoft, Samsung en zo kunnen we nog wel even doorgaan. De kans dat al die initiatieven gaan slagen is bijzonder klein, daarom kan je als kleine speler maar beter eieren voor je geld kiezen.

Mozilla doet dat nu door de stekker eruit te trekken en de laatste 50 mensen die werkte aan Firefox OS te ontslaan. Mensen die een televisie hebben gekocht met Firefox OS hebben flink wat pech want een update voor hun televisie zit er in elk geval niet meer in. Mozilla laat in een verklaringen weten: “We hebben onze interne doelstellingen voor het Internet of Things aangepast, we doen een stap terug en proberen niet langer commerciële producten te lanceren maar gaan meer onderzoek doen naar geavanceerde ontwikkeling in opkomende technologieën.”