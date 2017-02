AMD maakt nieuwe Ryzen-processoren wel geschikt voor Windows 7

Hardware

AMD heeft bekendgemaakt dat het drivers beschikbaar gaat stellen om zijn nieuwe Ryzen-processoren te laten werken met Windows 7. Dat was een van de vragen die nog niet beantwoord was, nadat Intel had besloten om zijn nieuwe Intel Core-processoren uit de zevende generatie (Kaby Lake) alleen voor Windows 10 geschikt te maken. AMD kiest dus ook voor oudere besturingssystemen die momenteel nog een flink marktaandeel hebben.

AMD heeft tijdens een informatiebijeenkomst met fabrikanten bekendgemaakt dat de Ryzen-processoren niet exclusief voor Windows 10 beschikbaar komen, maar ook overweg kunnen met Windows 7 en Windows 8. Voornamelijk de beschikbaarheid met Windows 7 is belangrijk omdat dat besturingssysteem nog een fors marktaandeel heeft. Windows 10 is weliswaar populair maar veel bedrijven draaien nog steeds op Windows 7 en bij de aanschaf van nieuwe computers kan dat wel degelijk een obstakel zijn nu Intel heeft besloten het Windows 7-besturingssysteem niet te ondersteunen met zijn nieuwste processoren. Het zou zelfs best zou kunnen zijn dat AMD hierdoor stiekem flink wat extra pc’s gaat verkopen.

Intel wilde eigenlijk al vanaf de Skylake-generatie (zesde generatie Intel Core) stoppen met het ondersteunen van Windows 7 en Windows 8.1, maar na alle kritiek werd besloten daar vanaf te zien. Vanaf Kaby Lake is dit beleid wel doorgevoerd en het gevolg is dan ook dat sommige features niet werken of niet goed werken in Windows 7 en Windows 8.1. Later dit jaar komt Intel opnieuw met nieuwe processoren en ook die zullen niet overweg kunnen met oudere Windows-besturingssystemen. Voor AMD is dat in dit geval gewoon goed nieuws, want hun hardware kan wel overweg met alle besturingssystemen. Hetzelfde geldt overigens voor de GPU’s die AMD heeft ingebakken in de nieuwe processoren, deze zullen ook gewoon werken in Windows 7 en Windows 8.1.